Corte de EE. UU. bloquea la construcción del salón de baile de Donald Trump

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Bloquean obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó mantener suspendidas las obras para construir el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, proyecto impulsado por el presidente Donald Trump. Ante el fallo, el mandatario anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La decisión judicial mantiene la suspensión de los trabajos que había sido ordenada previamente por un juez federal y establece un plazo de 14 días para que el Gobierno estadounidense presente un eventual recurso ante el máximo tribunal del país.

Tribunal mantiene suspendida la construcción del salón de baile

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que la administración de Trump no podía continuar con la construcción debido a que el proyecto comenzó sin la autorización correspondiente del Congreso.

El tribunal aclaró que su decisión no cuestiona directamente la pertinencia del salón de baile, sino las facultades con las que cuenta el Poder Ejecutivo para modificar de manera sustancial el edificio que alberga la sede presidencial.

Los jueces señalaron que el Gobierno estadounidense no cuenta con una autoridad ilimitada para rediseñar, remodelar o reconstruir la Casa Blanca de acuerdo con los deseos personales de un presidente. El fallo mantiene de esta manera la suspensión de las obras mientras continúa el proceso judicial.

Trump anuncia recurso ante la Corte Suprema

Tras conocer la resolución, Donald Trump reaccionó a través de su red social Truth Social y calificó el fallo como una decisión “horrenda, motivada políticamente e ilegal”.

El presidente estadounidense también argumentó que la resolución va en contra de los intereses de seguridad nacional y confirmó que su administración buscará llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Gobierno tendrá un plazo de 14 días para presentar el recurso correspondiente ante el máximo tribunal.

¿Cómo es el proyecto del salón de baile de Trump?

El proyecto contempla la construcción de un monumental salón de baile dentro del complejo de la Casa Blanca, con capacidad para recibir hasta mil personas durante recepciones, cenas y otros actos oficiales.

Para llevar a cabo la obra, en octubre pasado fue demolida un ala completa del edificio, una medida que generó cuestionamientos de organizaciones dedicadas a la preservación histórica.

El presupuesto inicial estimado para el proyecto era de 200 millones de dólares, pero posteriormente aumentó hasta alcanzar alrededor de 400 millones de dólares. La obra está siendo financiada mediante donaciones privadas.

Organización de preservación impugna las obras

La disputa judicial comenzó a partir de una demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation (NTHP), una organización dedicada a la conservación de edificios históricos que cuenta con un mandato del Congreso.

El organismo cuestiona legalmente las modificaciones realizadas por la administración de Trump y busca impedir que continúen las obras sin que se cumplan los procedimientos y autorizaciones correspondientes.

Con la decisión del tribunal de apelaciones, el proyecto queda nuevamente detenido mientras el gobierno de Trump define su siguiente paso legal.

Por ahora, la construcción del salón de baile permanece suspendida, a la espera de que la Corte Suprema determine si interviene en el caso.

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