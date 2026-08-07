Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia

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Abelardo de la Espirella asumió el cargo. Foto: AFP

Abelardo de la Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, durante una ceremonia realizada en la Arena USC de Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Ante el Congreso colombiano, el nuevo mandatario rindió protesta y formalizó el inicio de su administración.

“Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, declaró durante el acto de investidura.

Ceremonia de posesión del presidente de la Republica de Colombia Abelardo De La Espriella https://t.co/hI2x5A2Wnd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 7, 2026

El abogado, de 48 años, sustituye en el cargo a Gustavo Petro, quien ha cuestionado los resultados de la elección presidencial al denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Asume en medio de retos de seguridad y economía

Durante la ceremonia, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien impuso la banda presidencial a De la Espirella, advirtió que el nuevo Gobierno recibe un país con diversos desafíos relacionados con la seguridad, las finanzas públicas y la actividad del crimen organizado.

“El orden público está perturbado, la inseguridad ciudadana es agobiante, la situación fiscal es crítica, nuestra soberanía energética está comprometida, campean el narcotráfico y la minería criminal”, señaló.

Henríquez agregó que el país enfrenta problemas en áreas como salud pública y combate a la corrupción, y llamó al nuevo Gobierno a impulsar cambios de fondo.

#EXTRA | Oficial: Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) ya es el nuevo presidente de Colombia. Así juramentó en la ceremonia de posesión. pic.twitter.com/FV2yv4Ynek — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 7, 2026

Elección marcada por la violencia y la polarización

Uno de los principales retos para la nueva administración será la situación de violencia en distintas regiones de Colombia.

De la Espriella ha adelantado que revisará la estrategia de diálogo y negociación impulsada por el Gobierno anterior con grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La elección presidencial se resolvió por un margen inferior al 1%, uno de los resultados más cerrados registrados en la historia reciente del país, lo que ha mantenido una fuerte polarización política.

#PosesiónPresidencial2026 | "Colombia no necesita vanos intentos de desobediencia civil": Honorio Henríquez, presidente del Congreso, durante su discurso en la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. pic.twitter.com/LsK0KNjcX3 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 7, 2026

Asistieron líderes y delegaciones internacionales

A la toma de posesión acudieron diversas delegaciones extranjeras, entre ellas el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana).

Incluso, sobre las 3:30 p. m., ingresó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

#PosesiónPresidencial2026 | El presidente electo Abelardo De La Espriella hace su juramento ante el Congreso y dignidades internacionales en medio de su posesión. pic.twitter.com/l6USSF8SIN — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 7, 2026

También participaron cancilleres, vicepresidentes y representantes de distintos Gobiernos, además de una delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general de ese país.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder inicia una nueva etapa política en Colombia, marcada por los desafíos en materia de seguridad, gobernabilidad y reconciliación nacional.

Los 14 gobiernos de derecha o centroderecha

Tras la investidura celebrada este viernes en Cali, Colombia se incorpora a un bloque integrado por 14 países de América gobernados por liderazgos conservadores, liberales o de centroderecha.

Actualmente, este bloque está integrado por:

Estados Unidos: Donald Trump

Honduras: Nasry Asfura

El Salvador: Nayib Bukele

Panamá: José Raúl Mulino

República Dominicana: Luis Abinader

Colombia: Abelardo de la Espriella

Ecuador: Daniel Noboa

Bolivia: Rodrigo Paz

Paraguay: Santiago Peña

Chile: José Antonio Kast

Argentina: Javier Milei

Perú: Keiko Fujimori

Costa Rica: Laura Fernández

Jamaica: Andrew Holness

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