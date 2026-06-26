Con el rostro de Trump, así es el pasaporte por los 250 años de EE. UU.

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Trump lanza pasaporte conmemorativo por los 250 años de EE. UU. Foto: Truthsocial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia del país, una edición especial que llevará su imagen y que comenzará a distribuirse durante el verano para quienes soliciten un nuevo documento.

El mandatario dio a conocer el diseño mediante una publicación en Truth Social, donde mostró el nuevo pasaporte y escribió el mensaje: “¡Bienvenidos, pero pórtate bien!”.

Trump confirma el lanzamiento del nuevo pasaporte

La presentación del documento ocurre luego de que, el pasado 28 de abril, el Departamento de Estado revelara el diseño conmemorativo como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorarán el próximo 4 de julio.

El proyecto, que inicialmente fue presentado como una propuesta, finalmente será una realidad y formará parte de una edición limitada para ciudadanos estadounidenses que tramiten un nuevo pasaporte.

¿Cómo será el pasaporte conmemorativo?

El nuevo documento incorpora diversos elementos relacionados con la historia de Estados Unidos y con la actual administración.

Entre sus características destacan:

La imagen de Donald Trump en la portada interior del pasaporte

en la portada interior del pasaporte Un fragmento de la Declaración de Independencia

La bandera de Estados Unidos y la firma del mandatario en color dorado

y la firma del mandatario en color dorado Una ilustración de los Padres Fundadores durante la firma de la Declaración de Independencia

durante la firma de la Declaración de Independencia Una contraportada con la bandera estadounidense de 1777 y el número 250, en alusión al aniversario de la independencia

Pese al cambio de imagen, las autoridades estadounidenses indicaron que el documento mantendrá las mismas medidas de seguridad que los pasaportes actualmente en circulación.

El pasaporte con la imagen de Trump ya había sido propuesto desde el 28 de abril

Aunque el anuncio oficial se realizó ahora a través de Truth Social, el diseño del pasaporte conmemorativo no es nuevo. El pasado 28 de abril de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó la propuesta como parte de las actividades para celebrar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

En aquella ocasión se difundieron los primeros bocetos del documento, que ya contemplaban la imagen de Donald Trump, referencias a la Declaración de Independencia y elementos alusivos al 4 de julio de 1776. Lo que en ese momento era únicamente un proyecto, dos meses después fue confirmado por el propio mandatario, quien anunció que el pasaporte comenzará a distribuirse durante el verano como una edición conmemorativa para los ciudadanos que soliciten un nuevo documento.