“Faltó cultura sísmica” en los terremotos de Venezuela, relata reportero Carlos Velásquez para Uno TV

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El periodista venezolano Carlos Velázquez relató en A las Nueve en UNO cómo se vive la emergencia provocada por dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira, en Venezuela.

Explicó que, aunque estas ciudades no fueron el epicentro, registraron severos daños en edificios e infraestructura. Por eso hay un amplio despliegue de equipos de rescate.

Falta de cultura sísmica complicó la respuesta

Carlos Velázquez señaló que, si bien existe un sistema de alertamiento en Venezuela, la población no está familiarizada con este tipo de fenómenos, por lo que muchas personas no reaccionaron oportunamente al recibir la alerta en sus teléfonos.

Por eso, afirmó que esta tragedia evidenció la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y preparación ante terremotos en Venezuela.

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