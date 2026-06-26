Reanudan los ataques en Medio Oriente: EE. UU. bombardea objetivos iraníes

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EE. UU. reanuda ataques con bombardeos contra Irán. Foto: Getty

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que realizaron bombardeos contra depósitos de misiles y drones, así como radares costeros de Irán, en respuesta al ataque contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación militar se llevó a cabo el 26 de junio, luego de que un día antes un dron iraní impactara al M/V Ever Lovely, un carguero con bandera de Singapur que navegaba por la costa de Omán tras salir del estrecho.

¿Qué informó el Comando Central de EE. UU.?

En un comunicado, el CENTCOM señaló que la ofensiva fue una respuesta directa al ataque iraní contra la embarcación comercial.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra Irán el 26 de junio como una poderosa respuesta al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz”.

La institución detalló que aviones estadounidenses atacaron instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, además de sitios de radar costeros, utilizados presuntamente por Irán.

EE. UU. acusa a Irán de violar el alto al fuego

El ejército estadounidense afirmó que el ataque contra el M/V Ever Lovely representó una violación al acuerdo de cese al fuego y puso en riesgo la navegación internacional.

“La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego”.

Además, sostuvo que las acciones de Irán afectan la libertad de navegación en uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial.

Mantienen presencia militar en el estrecho de Ormuz

El CENTCOM indicó que las fuerzas estadounidenses continúan coordinando el paso seguro de embarcaciones comerciales que cruzan el estrecho de Ormuz.

Asimismo, aseguró que el ejército de Estados Unidos permanecerá desplegado en la región para supervisar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con Irán y garantizar la seguridad de la navegación en esa zona estratégica.

La escalada ocurre apenas un día después del ataque contra el carguero M/V Ever Lovely, incidente que elevó nuevamente la tensión en el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y mercancías.

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