Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a países europeos

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Trump amenaza a Europa con aranceles del 100% por impuesto digital. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que impondrá aranceles del 100% a los países europeos que apliquen un impuesto sobre los servicios digitales a empresas estadounidenses, medida que, aseguró, dejaría sin efecto los acuerdos comerciales alcanzados con esas naciones.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que varios países europeos analizan la implementación de este gravamen dirigido a compañías tecnológicas de Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump sobre los nuevos aranceles?

En su mensaje, Trump aseguró que cualquier país que apruebe un impuesto digital enfrentará una respuesta comercial inmediata por parte de Estados Unidos.

“Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses. Cualquier país que imponga tal impuesto recibirá como respuesta inmediata un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales concluidos con el país en cuestión”, escribió.

El presidente estadounidense sostiene que este tipo de impuestos representan una medida discriminatoria contra empresas tecnológicas de su país.

Unión Europea responde a la advertencia

Tras las declaraciones de Trump, un portavoz de la Comisión Europea afirmó que la Unión Europea responderá “rápidamente y con determinación” si Estados Unidos aplica estas medidas.

La Comisión calificó los posibles aranceles como acciones unilaterales e injustificadas, al tiempo que reiteró su disposición para defender los intereses comerciales del bloque.

Amenaza surge tras acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE

La advertencia del mandatario estadounidense ocurre apenas un día después de que los países de la Unión Europea aprobaran el acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos.

Ese pacto establece un límite de 15% a los aranceles aplicados a las importaciones procedentes de Europa. Sin embargo, Trump ha manifestado que ahora busca combatir las llamadas barreras no arancelarias, entre ellas regulaciones europeas relacionadas con tecnología y medio ambiente, al considerar que afectan las exportaciones estadounidenses.

No es la primera amenaza de Trump

Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense plantea represalias comerciales por el impuesto a los servicios digitales.

Recientemente, también amenazó con imponer un arancel del 100% al vino francés si Francia mantenía el gravamen aplicado a empresas tecnológicas estadounidenses.

Las nuevas declaraciones anticipan un posible incremento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, en un momento en que ambas partes buscaban fortalecer su relación mediante el acuerdo comercial recientemente aprobado.

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