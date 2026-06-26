Imágenes muestran el antes y después de Venezuela tras el doble terremoto

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Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP.

Venezuela enfrenta uno de los desastres naturales más graves de su historia reciente. Las imágenes captadas antes y después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 muestran el cambio radical en ciudades como Caracas y La Guaira, donde edificios colapsados, calles cubiertas por escombros y zonas completamente destruidas sustituyeron el paisaje urbano que existía antes del doble movimiento telúrico.

Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP.

El saldo oficial asciende hasta el momento a 920 personas fallecidas y más de 50 mil desaparecidos, mientras miles de rescatistas, militares y voluntarios continúan con las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas.

En las zonas más afectadas también se reportan hospitales dañados, vialidades bloqueadas, suspensión de operaciones en infraestructura estratégica y miles de familias que permanecen fuera de sus viviendas debido al riesgo de nuevos derrumbes.

Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP.

Las comparativas fotográficas difundidas por autoridades, medios de comunicación y habitantes muestran cómo cambiaron distintos sectores de Venezuela luego del doble movimiento telúrico. Calles que antes registraban actividad cotidiana ahora permanecen cubiertas por escombros, inmuebles colapsados y vehículos atrapados entre estructuras que cedieron tras los sismos.

Terremotos en Venezuela: el antes y después de las zonas afectadas

Las imágenes del antes y después permiten observar los cambios en ciudades como Caracas y La Guaira, donde varios edificios sufrieron daños estructurales o colapsaron. En distintos puntos también se reportan vialidades bloqueadas por escombros, afectaciones en hospitales, oficinas públicas e infraestructura utilizada para servicios básicos.

Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Antes y después de los terremotos en Venezuela. Foto: AFP.

Las fotografías captadas antes de los terremotos muestran zonas habitacionales, comerciales y avenidas en funcionamiento. Tras los sismos, esas mismas áreas presentan inmuebles destruidos, calles intransitables y maquinaria pesada utilizada para retirar escombros y facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.

Imágenes satelitales muestran La Guaira antes y después de los terremotos.

Imágenes satelitales muestran La Guaira antes y después de los terremotos.



En diversas colonias, miles de personas permanecen fuera de sus viviendas mientras continúan las inspecciones estructurales y las tareas de búsqueda. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante el riesgo de nuevos derrumbes derivados de las afectaciones registradas en edificios y viviendas.

Imágenes muestran la destrucción tras los sismos de 7.2 y 7.5

Los trabajos de rescate continúan en las zonas donde se concentran los mayores daños. Equipos especializados, militares, cuerpos de emergencia y voluntarios participan en la localización de personas atrapadas bajo los escombros, mientras maquinaria pesada remueve estructuras colapsadas.

El reporte oficial indica que el saldo asciende a casi mil personas fallecidas, miles de lesionados y más de 50 mil desaparecidos. Las autoridades han señalado que la cifra podría modificarse conforme avanzan las labores de búsqueda e identificación de víctimas.

Además de los daños en viviendas y edificios, los terremotos provocaron afectaciones en carreteras, hospitales y servicios públicos. En algunas zonas también se registran interrupciones en el suministro eléctrico y restricciones en la circulación debido a los trabajos de rescate.

Mientras continúan las operaciones de emergencia, distintos países han enviado equipos de búsqueda, personal especializado y ayuda humanitaria para apoyar a las autoridades venezolanas en la atención de las personas afectadas y en las labores de localización de sobrevivientes.

Las imágenes del antes y después continúan documentando el impacto de los terremotos en Venezuela y muestran el estado actual de las ciudades afectadas, donde permanecen activos los operativos de rescate y evaluación de daños.

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