Con toque de queda, continúan labores de rescate en Valle del Cauca tras sismo en Colombia

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Cali enfrenta una de las jornadas más críticas tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia y dejó afectaciones en distintos municipios del Valle del Cauca y la zona cafetera. A la par, decretan toque de queda.

Tras reunirse con autoridades locales, el presidente Abelardo de la Espriella acordó reforzar el operativo de seguridad en la capital del Valle del Cauca. Durante la madrugada llegarán alrededor de 400 uniformados adicionales, con lo que se alcanzará un despliegue de aproximadamente mil elementos de la Fuerza Pública. El objetivo es proteger las zonas afectadas y evitar actos de rapiña en inmuebles dañados por el terremoto.

Asimismo, la Alcaldía de Santiago de Cali estableció una restricción de movilidad entre las 20:00 y las 6:00 horas, por lo que únicamente pueden permanecer en los puntos críticos las personas involucradas en las labores de rescate, integrantes de la comunidad que apoyan los trabajos y elementos de seguridad.

Buscan personas entre los escombros

La prioridad de las autoridades tras el terremoto es ahora la búsqueda y rescate de personas que pudieran permanecer atrapadas entre los escombros.

Durante la noche, equipos de emergencia y elementos del Ejército Nacional lograron rescatar con vida a una persona que permanecía atrapada en una estructura colapsada. El rescate ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en medio de los trabajos realizados por las autoridades y habitantes de la zona.

Un rescate catalogado como un verdadero milagro tuvo lugar en la ciudad de Cali luego del fuerte temblor registrado recientemente. Autoridades y equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un hombre que había quedado atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó… pic.twitter.com/NxvS9mLi4U — Uno TV (@UnoNoticias) August 11, 2026

Los equipos de emergencia continúan revisando inmuebles afectados. En algunos puntos se han escuchado gritos de auxilio de personas que permanecen bajo los escombros, incluidos niños, de acuerdo con el reporte desde Cali.

Reportan 5 mil afectados en el Valle del Cauca

Tras la reunión entre el presidente; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; se informó de aproximadamente 5 mil personas afectadas en el departamento.

Las afectaciones no se concentran únicamente en Cali. También se reportan daños en distintos municipios del Valle del Cauca y otras regiones del país.

Como parte de las solicitudes realizadas al Gobierno Nacional, se prevé además la llegada de alrededor de 105 ingenieros militares para apoyar las labores derivadas de la emergencia. El operativo de rescate cuenta con la participación de distintas instituciones y de habitantes que se han sumado a la búsqueda de personas atrapadas.

Las autoridades esperan que durante las próximas horas pueda establecerse con mayor precisión la magnitud de los daños, mientras continúan las labores de rescate, atención a los afectados y evaluación de las estructuras dañadas.

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