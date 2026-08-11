Más de 50 alumnos de la UAM vivieron el fuerte sismo en Colombia; todos están fuera de peligro

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Foto: AFP/Cuartoscuro

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que las 53 alumnas y alumnos de esta casa de estudios que realizan actividades académicas en Colombia se encuentran bien y fuera de peligro, luego del sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes.

La comunidad estudiantil está integrada por 39 alumnas y 14 alumnos de las unidades universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

📣La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informa que las 53 alumnas y alumnos pertenecientes a esta casa de estudios que realizan actividades académicas en 13 Instituciones de Educación Superior en Colombia se encuentran bien y fuera de peligro, luego del sismo de 7.4… pic.twitter.com/uvOigH5nWO — UAM (@lauammx) August 10, 2026

UAM mantiene comunicación con estudiantes en Colombia

Las autoridades universitarias mantienen contacto con la Embajada de México en Colombia y realizan un seguimiento permanente de la situación de los estudiantes mexicanos que se encuentran en ese país.

Los alumnos de movilidad académica están distribuidos en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Tunja, donde realizan estancias en distintas instituciones de educación superior.

La UAM precisó que algunos estudiantes permanecen todavía en México debido al periodo vacacional, por lo que no todos se encontraban en territorio colombiano al momento del movimiento telúrico.

Estudiantes pertenecen a más de 20 licenciaturas

Los estudiantes que participan en los programas de movilidad académica pertenecen a más de 20 licenciaturas de la UAM.

Entre las carreras se encuentran:

Psicología

Biología

Arquitectura

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Biomédica

Comunicación Social

Economía

Diseño de la Comunicación Gráfica

Filosofía

Medicina Veterinaria y Zootecnia

La comunidad estudiantil realiza actividades académicas en 13 Instituciones de Educación Superior de Colombia.

UAM dará seguimiento a la situación

La Rectoría General de la UAM señaló que continuará atenta a la evolución de la situación y mantendrá comunicación con las alumnas y alumnos para brindarles acompañamiento y apoyo, con el objetivo de procurar su seguridad y bienestar.

La universidad también expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y con las comunidades de las instituciones educativas de ese país con las que mantiene vínculos de colaboración y movilidad académica.

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