Muere Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador autónomo de Banxico, a los 93 años

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Foto: UnoTV

El primer gobernador autónomo del Banco de México (Banxico), Miguel Mancera Aguayo, falleció este lunes 10 de agosto a los 93 años.

Al anunciar la noticia, la diputada Olga Sánchez Cordero destacó la trayectoria del economista, reconociéndolo como una figura relevante para la estabilidad económica de México, además de resaltar su desempeño al frente del banco central durante una etapa de profundas transformaciones institucionales.

Con profundo respeto, despedimos, a sus 93 años, a Don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país. Recordamos su invaluable legado como el primer gobernador de @Banxico autónomo, liderando con entereza momentos históricos y guiando la… — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 11, 2026

¿Quién era Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo nació el 18 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo una maestría en Economía por la Universidad de Yale.

Su carrera financiera comenzó en el Banco de Comercio, hoy BBVA México, donde trabajó entre 1953 y 1955. En 1957 ingresó al Banco de México como economista y posteriormente ocupó diversos cargos, entre ellos gerente de Asuntos Internacionales, subdirector y subdirector general.

En 1982, el presidente Miguel de la Madrid lo nombró director general de Banxico. Durante los años siguientes enfrentó fuertes crisis económicas y participó en cambios relevantes de la política monetaria mexicana. Entre ellos estuvo la introducción del Nuevo Peso en 1992, que eliminó tres ceros a la moneda nacional.

El IPAB lamenta el fallecimiento de Don Miguel Mancera Aguayo y reconoce su destacada trayectoria y legado al frente de @Banxico, así como su contribución al fortalecimiento de las instituciones financieras de México.



Descanse en paz. — IPAB_mx (@IPAB_mx) August 11, 2026

Mancera y la autonomía de Banxico

Sin embargo, uno de los aspectos centrales de su trayectoria fue su participación en el proceso que llevó a la autonomía del Banco de México. Publicándose a sus instancias, en abril de 1982, el documento Inconveniencia del control de cambios, en el que el Banxico advertía los posibles efectos negativos de esa medida sobre la economía mexicana.

Después de la expropiación de la banca comercial y la implementación del control generalizado de cambios, Mancera renunció a la dirección del banco. Posteriormente regresó a la institución durante el gobierno de Miguel de la Madrid.

Con el paso de los años, Mancera defendió la necesidad de otorgar autonomía al banco central para evitar que futuros gobiernos utilizaran al Banco de México para financiar déficits públicos. La reforma constitucional que otorgó autonomía al Banco de México se concretó en 1994. Ese mismo año, Mancera Aguayo se convirtió en el primer gobernador de la institución bajo el nuevo esquema.

Una trayectoria entre la economía y la academia

Además de su paso por Banxico, Mancera Aguayo mantuvo durante décadas una relación con el ITAM. Fue catedrático, integrante de su Junta de Gobierno y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Cultura. También impartió clases en la Escuela Libre de Derecho y en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.

Su trayectoria recibió diversos reconocimientos. Entre ellos figuran el Premio de Economía Rey Juan Carlos de España, el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público y condecoraciones otorgadas por los gobiernos de Brasil y Francia. En 2006, el ITAM le concedió el grado de Doctor Honoris Causa.

Tras retirarse de las actividades públicas, continuó vinculado con instituciones académicas, culturales, financieras y filantrópicas.

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