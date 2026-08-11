Dan hasta 18 años de prisión a 19 integrantes del CJNG por posesión de arsenal

GENERANDO AUDIO...

FGR sentencia a 19 integrantes del CJNG a hasta 18 años de prisión. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de hasta 18 años, un mes y 22 días de prisión contra 19 personas señaladas como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos relacionados con el acopio de armas y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las sentencias fueron obtenidas después de que el Ministerio Público Federal presentara las pruebas correspondientes ante un Tribunal de Enjuiciamiento en Jalisco.

La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_Jal, obtuvo sentencia de hasta 18 años de prisión en contra de 19 personas por su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de las fuerzas armadas, así como asociación delictuosa.



Más… pic.twitter.com/ZsHS3oH6Cq — FGR México (@FGRMexico) August 10, 2026

¿Quiénes son las personas sentenciadas por la FGR?

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), 19 personas fueron condenadas por su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como asociación delictuosa.

Los 12 sentenciados que recibieron una pena de 18 años, un mes y 22 días de prisión son:

José “N”

Alberto “N”

Luis “N”

Arturo “N”

Marco “N”

José Roberto “N”

Juan “N”

Eddy “N”

Alberto “N”

José “N”

Luis Ángel “N”

Lamberto “N”

Mientras que Edgar “N”, Francisco “N”, Julián “N”, Martín “N”, Roberto “N”, Jesús “N” y Blas “N” fueron condenados a 16 años y seis meses de prisión.

¿Cuántos años de prisión recibieron los integrantes del CJNG?

Durante la audiencia de individualización, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó las penas para las 19 personas sentenciadas.

12 de los acusados recibieron una condena de 18 años, un mes y 22 días de prisión, mientras que los otros siete fueron sentenciados a 16 años y seis meses.

Los condenados deberán cumplir sus penas en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

De acuerdo con la FGR, las sentencias corresponden a los delitos de:

Acopio de armas de fuego.

Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asociación delictuosa.

¿Cómo fueron detenidos los 19 integrantes del CJNG?

Según la investigación del Ministerio Público Federal, los hechos ocurrieron en noviembre de 2022, cuando el grupo sostuvo un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en calles de la colonia Mismaloya, en Tizapán el Alto, Jalisco.

Tras el enfrentamiento, las autoridades detuvieron a los 19 individuos y aseguraron un arsenal, además de diversos vehículos y equipo táctico.

¿Qué les aseguraron durante el operativo?

Entre lo decomisado se encuentran:

28 armas de fuego largas de diversos calibres.

de diversos calibres. 2 mil 470 cartuchos .

. 18 chalecos balísticos.

12 placas balísticas.

Un accesorio para arma de fuego.

Tres camionetas, una de ellas con blindaje artesanal .

. Dos motocicletas.

Un vehículo.

La FGR señaló que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal fueron suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento determinara la responsabilidad penal de las 19 personas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.