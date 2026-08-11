Caen funcionarios del Edomex acusados de extorsionar verificentros y gasolineras

GENERANDO AUDIO...

Funcionarios extorsionaban verificentros y gasolineras. Foto: SSC Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, investigados por su presunta participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de gasolina y gas.

Las detenciones se realizaron en coordinación con autoridades federales, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y la Ciudad de México.

Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera. El primero fue capturado en Acapulco, Guerrero, y el segundo en la Ciudad de México.

Acusan cobros ilegales para permitir operaciones

De acuerdo con la investigación, ambos funcionarios formarían parte de un grupo integrado por servidores públicos, exfuncionarios y particulares que presuntamente exigían pagos a propietarios de verificentros y gasolineras para permitirles operar.

Las autoridades también indagan un esquema mediante el cual se habrían simulado actos administrativos para retirar concesiones y apropiarse de infraestructura adquirida por los propios permisionarios.

Según la Fiscalía mexiquense, los pagos eran exigidos bajo la amenaza de cerrar líneas de verificación o impedir la revalidación de autorizaciones necesarias para continuar operando.

Ganancias ilícitas por millones de pesos

Las indagatorias señalan que la presunta red obtenía ingresos de decenas de millones de pesos mensuales.

El dinero, de acuerdo con las investigaciones, era entregado en efectivo en un domicilio que ya fue identificado por las autoridades.

La Fiscalía indicó que muchas de las víctimas no denunciaron debido al temor de sufrir represalias o perder sus permisos de operación.

Buscan más víctimas y posibles implicados

La dependencia informó que continuará contactando a otros propietarios de verificentros y estaciones de servicio que pudieran haber sido afectados por este esquema.

Las autoridades consideran que, conforme se presenten nuevas denuncias, podría aumentar el monto de los recursos obtenidos ilegalmente por la organización.

Las investigaciones continúan y no se descarta la emisión de nuevas órdenes de aprehensión contra otros presuntos integrantes de la red.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.