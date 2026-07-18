Conflicto entre Irán y EE. UU. deja nuevos ataques a infraestructura y decenas de víctimas

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Foto: AFP.

Irán suspendió el memorándum de entendimiento con Estados Unidos este sábado 18 de julio, luego de denunciar una serie de ataques contra infraestructura civil durante la reanudación de los combates entre ambos países. Mientras Teherán acusa a Washington de bombardear instalaciones esenciales para la población, Estados Unidos rechazó las acusaciones y aseguró que sus operaciones no tienen como objetivo a civiles.

Irán anuncia la suspensión del memorándum con Estados Unidos

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, informó que el Gobierno iraní suspendió los compromisos asumidos en el memorándum de entendimiento firmado el pasado 17 de junio, al señalar que Estados Unidos dejó de cumplir con lo acordado.

“Estados Unidos ha suspendido todos sus compromisos y, como consecuencia, nosotros también”, Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores de Irán.

La decisión ocurre en medio del incremento de las hostilidades y de las acusaciones presentadas por Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Irán denuncia ataques contra infraestructura civil

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que aseguró que Estados Unidos ha atacado infraestructura considerada esencial para la población.

De acuerdo con la denuncia, los bombardeos habrían alcanzado:

Puertos

Redes de transporte

Instalaciones de comunicaciones

Centros logísticos

Instalaciones de radar

Sistemas de defensa costera

Otras infraestructuras vinculadas al funcionamiento de la economía

Este sábado, las autoridades iraníes también denunciaron un ataque contra una planta desalinizadora ubicada en la provincia de Hormozgán, en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz.

Según la información oficial, el bombardeo destruyó la estación de bombeo para la extracción de agua del mar y el transformador eléctrico de la planta de Bunji, cuya capacidad de producción es de 3 mil 150 metros cúbicos diarios.

Las autoridades señalaron que más de 10 mil personas quedaron sin acceso al suministro de agua potable como consecuencia del ataque.

Gobierno iraní reporta víctimas por los bombardeos

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, informó que otro ataque estadounidense ocurrido la noche anterior dejó ocho personas fallecidas.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, denunció la muerte de otras tres personas tras un ataque contra el puente de Bandar Jamir.

Además, el Ministerio de Salud iraní informó este sábado que, desde el primer intercambio de ataques posterior a la firma del memorándum del 17 de junio, los bombardeos estadounidenses han dejado aproximadamente:

50 personas fallecidas.

Más de 500 personas heridas.

Cinco mujeres y dos menores entre las víctimas mortales.

32 mujeres y 18 menores entre los lesionados.

La dependencia detalló que 28 personas heridas fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas, mientras que 460 ya recibieron el alta médica y otras 37 permanecen hospitalizadas.

Kuwait denuncia impactos en instalaciones civiles

Las denuncias por afectaciones a infraestructura civil también provinieron de países aliados de Estados Unidos.

Las autoridades de Kuwait señalaron que proyectiles iraníes dirigidos contra posiciones militares estadounidenses impactaron instalaciones civiles dentro del emirato.

Entre los sitios afectados mencionaron:

Una central eléctrica.

Una planta desalinizadora.

Una instalación petrolera considerada estratégica.

Los incendios provocados por los impactos dejaron un bombero y un trabajador lesionados, según informaron las autoridades kuwaitíes.

CENTCOM rechaza las acusaciones de Irán

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) negó que sus operaciones tengan como objetivo instalaciones civiles.

El portavoz del organismo, el capitán Tim Hawkins, declaró a la cadena ABC News que las fuerzas estadounidenses no atacan deliberadamente a civiles y responsabilizó a Irán de realizar ataques contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz y contra civiles en países vecinos del Golfo.

Las declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera durante la semana que cualquier incumplimiento del memorándum derivaría en una guerra de mayor escala.

En una entrevista con Fox News, Trump pidió a Irán retomar las negociaciones y afirmó que, de no hacerlo, Estados Unidos intensificaría sus operaciones militares contra infraestructura iraní.

ONU recuerda que atacar infraestructura civil constituye un crimen de guerra

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense recordando que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques deliberados contra civiles e infraestructura civil.

Türk señaló que este tipo de acciones constituyen un crimen de guerra de acuerdo con el derecho internacional.

Los Convenios de Ginebra de 1949 establecen la prohibición de atacar instalaciones indispensables para la población civil durante los conflictos armados.

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