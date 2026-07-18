Justicia de Brasil impide visita de Milei a Bolsonaro por restricciones judiciales

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Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: AFP-

El Supremo de Brasil impidió que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro la próxima semana, luego de que el magistrado Alexandre de Moraes endureciera las condiciones del arresto domiciliario que cumple el expresidente brasileño y restringiera las visitas con fines políticos o electorales.

La decisión fue emitida este sábado por el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien resolvió impedir el encuentro que el presidente de Argentina tenía previsto sostener con Bolsonaro en Brasilia.

De acuerdo con la resolución judicial, la medida responde al endurecimiento de las condiciones del arresto domiciliario del exmandatario brasileño, después de que presuntamente incumpliera las medidas cautelares impuestas durante el proceso que enfrenta.

Alexandre de Moraes endurece las restricciones contra Bolsonaro

Según el magistrado, Jair Bolsonaro violó las medidas cautelares al promover una carta de apoyo a la precandidatura presidencial de su hijo Flávio Bolsonaro, senador brasileño.

La resolución establece nuevas restricciones mientras se desarrollan las elecciones generales de 2026 en Brasil. Entre ellas se encuentran:

La prohibición de recibir visitas con fines políticos o electorales.

La prohibición de difundir manifiestos políticos o electorales elaborados por Bolsonaro, incluso cuando sean divulgados por terceros y sin importar el medio utilizado.

La prohibición para Flávio Bolsonaro de visitar a su padre durante los próximos tres meses.

Con estas disposiciones, el encuentro previsto entre Javier Milei y Jair Bolsonaro quedó sin efecto, al considerar el Tribunal Supremo que la reunión tendría un carácter político incompatible con las restricciones actualmente vigentes.

Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasilia

Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario en su residencia de Brasilia por razones humanitarias mientras cumple una condena de 27 años de prisión por delitos relacionados con un golpe de Estado.

Durante el proceso judicial, las autoridades han señalado que el exmandatario ha intentado incumplir en distintas ocasiones las medidas cautelares que le fueron impuestas.

Entre los hechos señalados por la justicia brasileña se encuentran:

El uso de redes sociales a través de terceros.

La presunta ruptura de la tobillera electrónica que debía portar como parte de las medidas de vigilancia.

Estos antecedentes fueron considerados dentro del contexto de las decisiones adoptadas por el magistrado Alexandre de Moraes respecto a las condiciones del arresto domiciliario.

Hallazgo de un arma también influyó en el seguimiento del caso

De acuerdo con la información disponible, recientemente fue localizada una pistola registrada a nombre de Jair Bolsonaro en poder de uno de sus guardaespaldas durante un control carretero de rutina.

Ese hallazgo puso en riesgo el beneficio penitenciario que actualmente le permite permanecer en arresto domiciliario por motivos humanitarios mientras continúa el seguimiento de su estado de salud.

La resolución emitida este sábado mantiene las restricciones sobre el expresidente brasileño e impide cualquier visita que pueda ser considerada de carácter político o electoral, incluido el encuentro previsto con el presidente argentino Javier Milei durante la próxima semana.

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