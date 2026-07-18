Presidente de Líbano viaja a EE. UU. para reunirse con Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, viajó este sábado a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las negociaciones con Israel para lograr la retirada de las zonas del sur del territorio libanés que permanecen ocupadas tras la última guerra con el movimiento proiraní Hezbolá.

De acuerdo con la Presidencia libanesa, esta será la primera visita de un jefe de Estado de Líbano a Estados Unidos desde 2009, cuando el entonces presidente Michel Sleiman fue recibido por Barack Obama.

Líbano busca fortalecer el alto al fuego con Israel

Además de la reunión en la Casa Blanca, Joseph Aoun sostendrá encuentros con funcionarios estadounidenses para abordar la situación en Líbano y analizar medidas que permitan fortalecer el alto al fuego, especialmente en el sur del país.

Según la Presidencia, las conversaciones también incluirán el tema de la retirada de Israel de las regiones libanesas que mantiene ocupadas.

Negociaciones avanzan con mediación de Estados Unidos

Líbano e Israel iniciaron en abril negociaciones sin precedentes en varias décadas, bajo la mediación de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin al estado de guerra entre ambos países.

El 26 de junio, ambas partes concluyeron en Washington un acuerdo marco que contempla el despliegue del Ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por Israel en el sur del país, con la condición de que Hezbolá sea desarmado.

Posteriormente, durante una sexta ronda de negociaciones celebrada en Roma, representantes de ambos países alcanzaron un acuerdo sobre la estructura y las directrices que seguirán las conversaciones, según informó un funcionario estadounidense.

La visita de Joseph Aoun se realiza mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para consolidar el alto al fuego y avanzar en la implementación de los acuerdos alcanzados entre ambas naciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.