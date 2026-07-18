Irak firma 48 acuerdos con empresas de EE.UU.; destacan proyectos petroleros

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Foto: AFP

Irak firmó 48 acuerdos y asociaciones con empresas de Estados Unidos, la mayoría relacionados con el sector petrolero, durante la visita oficial del primer ministro Ali al Zaidi a Washington, informó este sábado su oficina.

Los convenios incluyen memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación y declaraciones de asociación entre empresas públicas y privadas, con el objetivo de impulsar la economía iraquí y fortalecer sectores estratégicos.

Empresas petroleras lideran los nuevos acuerdos

La oficina del primer ministro detalló que entre las compañías involucradas se encuentran ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell y Halliburton, que trabajarán en coordinación con los ministerios iraquíes de Energía y Petróleo.

Además, Irak firmó un acuerdo con Starlink para desarrollar una red de internet satelital en el país.

Otro de los proyectos contempla la rehabilitación de un oleoducto entre Irak y Siria, con el propósito de abrir una nueva ruta estratégica para el transporte de petróleo, en un contexto marcado por la reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington.

Irak busca fortalecer su economía

De acuerdo con el gobierno iraquí, el país busca recuperarse tras años de violencia, problemas de infraestructura, deficiencias en los servicios públicos y corrupción.

La economía también se ha visto afectada por la guerra en Oriente Medio y por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una ruta por la que anteriormente transitaba la mayor parte de las exportaciones petroleras iraquíes.

Durante la visita, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la relación con Ali al Zaidi, a quien calificó como “un campeón”, mientras que el primer ministro reiteró su compromiso de fortalecer la economía de un país cuyos ingresos dependen en un 90% de las exportaciones de petróleo.

El gobierno iraquí también enfrenta presiones para desarmar a grupos armados proiraníes, señalados de realizar ataques contra infraestructura estadounidense en territorio iraquí durante el conflicto en Oriente Medio.

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