FBI presume golpe a cárteles mexicanos: más de mil 300 detenidos en sólo 2 meses

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Foto: FBI

El FBI informó que, entre abril y junio de 2026, autoridades federales de Estados Unidos realizaron una ofensiva conjunta contra los cárteles mexicanos que operan a lo largo de la frontera sur del país, con un saldo de mil 343 presuntos integrantes detenidos.

A través de sus redes sociales, la agencia estadounidense detalló que los operativos fueron coordinados mediante las Homeland Security Task Forces (HSTF) y el Centro Nacional de Coordinación, con la participación de más de 70 agencias federales y locales.

From April to present, through the Homeland Security Task Forces and the National Coordination Center, the FBI and interagency partners including HSI, DEA, ATF, IRS-CI, USMS, and CBP surged against Mexican cartels operating along the southern border of the US. #HSTF



⚫ 70+… pic.twitter.com/abzMrDH3oc — FBI (@FBI) June 9, 2026

FBI destaca resultados de operativos contra cárteles

Según el reporte, durante este periodo se llevaron a cabo 423 operaciones enfocadas en organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Entre los resultados presentados por el FBI destacan:

1,343 integrantes de cárteles detenidos

47,971 inspecciones fronterizas

2.5 toneladas métricas de narcóticos aseguradas

421 armas confiscadas

Más de 700 mil dólares en efectivo decomisados

Las acciones contaron con la participación de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), la DEA, la ATF, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), el IRS-CI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Operativos forman parte de estrategia en la frontera sur

El FBI señaló que el despliegue forma parte de una estrategia enfocada en combatir las actividades de los grupos criminales que operan en la frontera entre México y Estados Unidos.

La publicación no detalla qué organizaciones fueron afectadas ni en qué estados se realizaron las detenciones, pero destaca que los operativos se concentraron en la zona fronteriza sur estadounidense.

El informe se da en medio de la política de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha reforzado las acciones contra organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

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