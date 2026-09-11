Corea del Norte lanza proyectil hacia el Mar del Este; Corea del Sur analiza su alcance

GENERANDO AUDIO...

Corea del Norte lanza proyectil no identificado. Foto: AFP/Ilustrativa

Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el Mar del Este, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano analiza las características del lanzamiento, incluido su alcance, mientras el hecho ocurre después de que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos concluyeran ejercicios militares conjuntos enfocados en fortalecer su preparación ante posibles amenazas de misiles y armas nucleares norcoreanas.

North Korea just Launched a Ballistic Missile in an Unspecified Direction



Oh boy, here we go pic.twitter.com/2dOMyg4iIE — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 11, 2026

Corea del Sur analiza las características del proyectil

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur se encuentra analizando las especificaciones y el alcance del proyectil lanzado por Corea del Norte.

Hasta el momento, las autoridades surcoreanas no han identificado públicamente el tipo de proyectil utilizado ni han proporcionado detalles adicionales sobre su trayectoria.

El lanzamiento ocurrió hacia el Mar del Este, denominación utilizada por Corea del Sur para referirse al cuerpo de agua ubicado al este de la península coreana.

Corea del Norte realizó otros lanzamientos durante agosto

El nuevo lanzamiento se produce después de que Corea del Norte realizara, durante el mes pasado, el lanzamiento de más de 10 misiles balísticos de corto alcance.

En ese contexto, el Gobierno norcoreano también ordenó a sus fuerzas armadas mantener una preparación plena mientras se desarrollaban los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Los lanzamientos y las declaraciones de Pyongyang se han producido en medio de las tensiones existentes en la península coreana y de los ejercicios militares realizados periódicamente por Seúl y Washington.

Corea del Sur, Japón y Estados Unidos concluyen ejercicios militares

El lanzamiento también ocurrió poco después de que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos concluyeran el viernes sus ejercicios militares conjuntos.

Las maniobras tuvieron como objetivo poner a prueba la preparación de los tres países ante posibles amenazas relacionadas con misiles y armas nucleares de Corea del Norte.

El ejercicio forma parte de la cooperación militar entre Seúl, Tokio y Washington frente al desarrollo de las capacidades armamentísticas de Pyongyang.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.