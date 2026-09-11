Organizaciones terroristas siguen representando una amenaza: embajador de EE. UU. en México

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. Foto: Cuartoscuro

Las organizaciones terroristas, incluidos los cárteles de la droga, siguen representando una amenaza para las sociedades, afirmó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, durante la ceremonia por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, el diplomático recordó a las víctimas del 11 de septiembre y aseguró que, aunque el mundo ha cambiado desde aquellos ataques, las amenazas continúan.

Johnson también destacó el apoyo de México durante las labores de rescate tras la caída de las Torres Gemelas.

Ronald Johnson advierte sobre organizaciones terroristas

Durante su mensaje, el embajador señaló que las organizaciones que recurren a la violencia y al miedo han modificado sus métodos y redes. Sin embargo, sostuvo que estos grupos continúan representando un riesgo para las comunidades y las sociedades.

El embajador afirmó que las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen siendo una amenaza.

“Las organizaciones terroristas se adaptan, sus métodos cambian, sus redes cambian, pero las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres en todas partes”, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Johnson también se refirió a los cárteles de la droga, al señalar que el presidente Donald Trump reconoció la amenaza que representan y los designó como organizaciones terroristas extranjeras.

“Por eso el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad, amenazan a personas inocentes, perjudican a personas inocentes”, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

“México también estuvo con nosotros el 11S”: Ronald Johnson

Durante la ceremonia, Ronald Johnson resaltó la relación entre México y Estados Unidos y recordó la participación de rescatistas mexicanos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Destacó el trabajo de integrantes de Los Topos y otros voluntarios mexicanos, quienes viajaron a Estados Unidos para apoyar en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

El diplomático afirmó que los rescatistas mexicanos acudieron como muestra de solidaridad entre ambos países.

“No fueron por un tratado ni por un acuerdo económico, fueron porque los vecinos ayudan a los vecinos, porque los amigos permanecen unidos cuando ocurre una tragedia”, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

La ceremonia concluyó con un mensaje en memoria de las víctimas y un llamado a mantener la amistad entre México y Estados Unidos.

Durante el evento se escucharon aviones Texan II de la Sedena. El cuerpo diplomático aclaró que se trataba de prácticas militares para el desfile del Día de la Independencia de México.

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