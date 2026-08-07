Corea del Norte recomienda comer sopa de perro para enfrentar la ola de calor

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Las temperaturas han alcanzado hasta 40 grados centígrados. Foto: AFP

Corea del Norte promovió la sopa de carne de perro y el samgye-tang, un caldo de pollo con ginseng, como remedios tradicionales para sobrellevar la intensa ola de calor que afecta a la península coreana, donde las temperaturas han alcanzado hasta 40 grados centígrados, según medios estatales.

La recomendación ocurre mientras la región enfrenta un verano considerado sin precedentes. En Corea del Sur, las autoridades han atribuido 23 muertes a las altas temperaturas y registraron un récord de 42.5 grados el pasado domingo.

Sopa de perro y ginseng, las recomendaciones de Pyongyang

El diario oficial Rodong Sinmun citó a un médico que aseguró que la sopa de carne de perro es “beneficiosa como aporte nutricional complementario” durante la temporada de calor.

Además, la agencia estatal KCNA destacó las propiedades del samgye-tang, una sopa de pollo relleno con arroz glutinoso, dátiles y ginseng, conocida por la medicina tradicional por ayudar a aumentar la resistencia física.

La carne de perro también fue un platillo tradicional de verano en Corea del Sur, aunque su consumo quedará prohibido a partir de febrero de 2027.

El calor golpea a las dos Coreas

Mientras Seúl mantiene alertas por la ola de calor y recomienda suspender actividades al aire libre, en la zona desmilitarizada que divide ambas Coreas aún es posible observar personas trabajando en los campos del lado norcoreano, pese a las altas temperaturas.

Los medios oficiales de Pyongyang también difundieron imágenes de playas llenas en Wonsan, un complejo turístico inaugurado el año pasado por Kim Jong Un, donde aseguran que los visitantes permanecen desde la mañana hasta el anochecer.

Infraestructura limitada agrava la situación

La investigadora Rachel Minyoung Lee, del Stimson Center, consideró que la insistencia de los medios estatales en destacar el suministro de agua y electricidad sugiere que ambos servicios enfrentan presión.

La especialista señaló que los habitantes de Corea del Norte probablemente resienten más las altas temperaturas debido a la falta de infraestructura, en comparación con Corea del Sur.

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), más del 40% de los 26 millones de habitantes del país enfrenta problemas de malnutrición, lo que dificulta aún más las condiciones para enfrentar el calor extremo.

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