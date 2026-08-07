Mexicano admite en EE. UU. haber lavado casi 2 millones de dólares para el narcotráfico

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Operaciones con dinero del narco se hacían con criptomonedas. Foto: Reuters

Un mexicano se declaró culpable en Estados Unidos por participar en una red que lavó casi 2 millones de dólares provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con documentos judiciales, Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, admitió haber coordinado operaciones para recolectar ganancias obtenidas por la venta de drogas en distintos puntos de Estados Unidos y enviarlas a México mediante transferencias bancarias y operaciones con criptomonedas.

Movió casi 2 millones de dólares

Las investigaciones señalan que Gordiano Valenzuela actuaba como intermediario financiero de una organización dedicada al lavado de dinero para grupos del narcotráfico.

Según las autoridades estadounidenses, el mexicano organizó el movimiento de un millón 973 mil 76 dólares, utilizando una red de colaboradores encargados de recoger el efectivo generado por la venta de drogas en diversas ciudades.

Una vez reunido el dinero, presuntamente coordinaba su transferencia a México mediante distintos mecanismos financieros y recibía una comisión por cada operación realizada con éxito.

Se declaró culpable

Gordiano Valenzuela aceptó su responsabilidad por el delito de conspiración para el lavado de dinero, por lo que ahora espera la audiencia en la que se definirá su condena.

La sentencia fue programada para el próximo 19 de noviembre.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Tras declararse culpable, el mexicano enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque será un juez federal quien determine la sanción definitiva con base en las circunstancias del caso.

La investigación se centró en el flujo de recursos obtenidos por el tráfico de drogas y en los mecanismos utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos antes de enviarlos fuera de Estados Unidos.

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