Betssy Chávez sale de Perú: ¿qué es el salvoconducto y qué implica?

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Así funciona el salvoconducto que uso Betssy Chávez para salir de Perú. Foto AFP

El salvoconducto permitió a Betssy Chávez salir de Perú con destino a México después de que el Gobierno mexicano le concediera asilo diplomático y las autoridades peruanas autorizaran su salida del territorio.

Este documento forma parte de los mecanismos contemplados en el derecho internacional para facilitar la salida de una persona a quien otro Estado le ha concedido protección diplomática. En América Latina, uno de los principales instrumentos que regula este procedimiento es la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, de la que México y Perú son parte.

En el caso de Chávez, Perú emitió el salvoconducto después de que México otorgara el asilo. Con ello, la ex primera ministra pudo abandonar el país y trasladarse a México.

El documento no implica que una persona sea declarada inocente ni que desaparezcan los procesos judiciales que pudiera enfrentar.

¿Qué es un salvoconducto y cómo funciona?

En términos generales, un salvoconducto es un documento oficial mediante el cual un Estado autoriza a una persona a transitar o abandonar su territorio bajo determinadas garantías.

En el contexto del asilo diplomático, su función es permitir que la persona protegida pueda salir del país donde se encuentra para trasladarse al Estado que le concedió el asilo.

Por sí mismo, el salvoconducto no significa:

Que la persona sea declarada inocente

Que desaparezcan los procesos penales en su contra

Que se cancelen posibles investigaciones

Que quede impedida una futura solicitud de extradición

Su función es permitir la salida segura del territorio en las condiciones previstas por las normas internacionales aplicables.

La Convención de Caracas de 1954 establece disposiciones relacionadas con la salida de las personas asiladas. Una vez que un Estado concede el asilo diplomático, puede solicitar al país donde se encuentra la persona las garantías necesarias para que abandone su territorio.

El procedimiento contempla la participación de dos Estados.

El primero es el Estado asilante, que es el país que concede el asilo. En este caso, se trata de México.

El segundo es el Estado territorial, que corresponde al país donde se encuentra la persona protegida. En el caso de Chávez, es Perú.

Cuando se autoriza la salida, el salvoconducto permite realizar el traslado bajo las garantías establecidas entre ambos Estados.

En términos generales, el proceso puede desarrollarse de la siguiente manera:

Una persona solicita asilo en una representación diplomática El Estado asilante determina si concede la protección El Estado asilante solicita las condiciones necesarias para la salida El Estado territorial emite el salvoconducto correspondiente La persona abandona el territorio y se traslada al país que le concedió el asilo

El documento está relacionado con el traslado de la persona asilada y no constituye, por sí mismo, una resolución sobre su situación penal.

¿Por qué fue necesario para que Betssy Chávez saliera de Perú?

En el caso de Betssy Chávez, México había concedido asilo diplomático a la exfuncionaria peruana.

Después de esa decisión, Chávez permaneció en la Embajada de México en Lima mientras se desarrollaba el proceso que permitiría su salida de Perú.

El Gobierno peruano finalmente emitió el salvoconducto correspondiente. De esta manera, Chávez pudo abandonar el territorio peruano y viajar a México.

De acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería peruana y los reportes oficiales difundidos el 7 de agosto de 2026, el proceso derivó también en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú.

El caso había generado una ruptura entre ambos gobiernos después de que México concediera el asilo diplomático a Chávez. Perú rechazó entonces la decisión mexicana.

Con la emisión del salvoconducto y la salida de Chávez hacia México, ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

¿El salvoconducto elimina los procesos judiciales?

No. El salvoconducto, el asilo diplomático y la extradición son figuras diferentes.

El asilo diplomático representa una forma de protección concedida por un Estado a una persona que se encuentra en otro territorio, bajo las condiciones previstas por el derecho internacional.

El salvoconducto es el documento que permite concretar la salida del territorio en el marco de ese procedimiento.

La extradición, en cambio, es un mecanismo mediante el cual un Estado puede solicitar a otro la entrega de una persona para que enfrente un proceso penal o cumpla una resolución judicial, de acuerdo con las normas aplicables.

En el caso de Chávez, el Gobierno peruano informó a México sobre la existencia de una condena y señaló que conserva la posibilidad de presentar una solicitud de extradición.

Por ello, la emisión del salvoconducto no equivale a un perdón judicial ni significa que las autoridades peruanas hayan eliminado las actuaciones relacionadas con el caso.

El antecedente de Jorge Glas

El uso del salvoconducto también ha aparecido en otros casos recientes relacionados con el asilo diplomático concedido por México.

Uno de ellos es el de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, caso en el que México invocó la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

El instrumento internacional establece reglas para los casos de asilo diplomático y contempla disposiciones relacionadas con las condiciones para la salida de las personas protegidas.

El antecedente de Haya de la Torre

Uno de los casos históricos más conocidos sobre asilo diplomático en América Latina es el de Víctor Raúl Haya de la Torre.

El caso generó criterios de la Corte Internacional de Justicia sobre el alcance del asilo diplomático y posteriormente formó parte de los antecedentes que contribuyeron al desarrollo de normas regionales sobre esta materia.

La Convención de Caracas de 1954 estableció reglas específicas para el asilo diplomático entre los Estados que forman parte de ella, incluido el procedimiento relacionado con la salida de las personas asiladas.

En el caso de Betssy Chávez, el salvoconducto fue el instrumento que permitió hacer efectiva su salida de Perú después de que México le concediera asilo diplomático.

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