¿Qué países aliados de EE. UU. se ofrecen para proteger paso en el estrecho de Ormuz?

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Reino Unido condenó ataques de Irán a buques. Foto: Reuters

Un grupo de aliados de Estados Unidos se ofreció a garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, ante la escalada de ataques atribuidos a Irán contra buques e infraestructura energética en Medio Oriente.

De acuerdo con la Embajada del Reino Unido en Estados Unidos, el gobierno británico aceptó sumarse a Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en una iniciativa conjunta para proteger la navegación comercial en esta zona estratégica, clave para el suministro mundial de petróleo y gas.

Países aliados buscan asegurar rutas energéticas clave

En una declaración conjunta emitida por la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, los países participantes condenaron las acciones de Irán y advirtieron sobre el riesgo que representan para el comercio global.

“Instamos a Irán a que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles”, señalaron los líderes, al advertir que estos actos buscan bloquear el tránsito marítimo comercial.

También subrayaron que la interrupción de las cadenas de suministro energético representa una amenaza directa a la estabilidad internacional.

Estrecho de Ormuz, casi cerrado tras 20 días de conflicto

A 20 días del inicio de la guerra con Irán, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, en medio de ataques y represalias en la región del Golfo.

Según reportes, al menos 23 buques mercantes, incluidos 10 petroleros, han registrado incidentes o ataques, lo que ha encendido alertas en el comercio internacional.

La zona es considerada uno de los puntos más sensibles del mundo, ya que por ahí transita una parte significativa del petróleo que abastece a mercados globales.

Tensiones elevan precios del petróleo y presión internacional

El conflicto también ha impactado directamente en los mercados energéticos, con daños a instalaciones petroleras y de gas en distintos puntos de la región, lo que ha provocado un aumento en los precios del petróleo y el gas.

Los países aliados reiteraron que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional y advirtieron que las consecuencias de la crisis podrían afectar a nivel global, especialmente a las economías más vulnerables.

EE. UU. busca apoyo internacional, pero sin respuesta inmediata

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a otras potencias y a la OTAN a intervenir para reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta inmediata, ya que los aliados han optado por mantenerse abiertos al diálogo y evaluar posibles acciones conjuntas.

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