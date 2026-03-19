Irán ataca refinería en Haifa, Israel; reportan daños tras el ataque

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Cámaras de seguridad mostraron humo tras ataque en Haifa. Foto: Reuters

Un ataque con misiles de Irán impactó instalaciones petroleras en Haifa, en el norte de Israel, provocando un incendio y daños en la infraestructura eléctrica; sin embargo, autoridades israelíes reportaron que no hubo víctimas ni afectaciones significativas.

El Ministerio de Energía de Israel informó que el incidente generó una interrupción temporal del suministro eléctrico, aunque el servicio fue restablecido en la mayoría de las zonas afectadas en menos de una hora.

Ataque iraní a refinería en Haifa deja daños limitados

El ministro de Energía, Eli Cohen, aseguró que los daños fueron localizados y no de gravedad.

“Los daños a la red eléctrica en el norte son localizados y no significativos… no hubo daños importantes a las infraestructuras”, señaló.

De acuerdo con los servicios de emergencia, escombros de misiles impactaron en al menos dos puntos de la refinería, lo que provocó un incendio que fue controlado posteriormente por bomberos.

Las autoridades también descartaron riesgos mayores para la población:

“No se detectaron valores anormales en el aire y no existe peligro para el público”, informaron tras evaluar posibles materiales peligrosos.

Irán asegura que atacó refinerías y objetivos militares

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que el ataque incluyó refinerías en Haifa y Ashdod, además de otros objetivos estratégicos.

Según el comunicado, los blancos fueron alcanzados con “misiles de precisión” como parte de una nueva fase del conflicto.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la refinería en Ashdod sufrió daños.

Impacto en energía y tensión regional en aumento

La empresa eléctrica israelí reportó que una línea de transmisión fue alcanzada por metralla, lo que provocó el apagón momentáneo. El servicio se restableció en aproximadamente 45 minutos.

El incidente ocurre en un contexto de escalada en Oriente Medio, donde ataques recientes han alcanzado infraestructura energética en distintos países.

Desde el 18 de marzo, ofensivas vinculadas a Irán han provocado:

Cierre de una planta de gas en Emiratos Árabes Unidos

Incendios en refinerías en Kuwait

Además, el ejército iraní señaló que los ataques contra su infraestructura energética marcaron “una nueva etapa en la guerra”, ampliando los objetivos hacia instalaciones vinculadas a Estados Unidos.

Antecedentes: ataques previos en Haifa

El puerto de Haifa ya había sido blanco de ataques en meses recientes. En junio, un misil impactó otra refinería en la ciudad, provocando tres muertes y la suspensión de operaciones.

Las imágenes más recientes muestran columnas de humo elevándose sobre las instalaciones, mientras continúan los intercambios de ataques que mantienen la presión sobre los mercados energéticos y la estabilidad regional.

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