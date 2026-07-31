Cristo permanece intacto entre las cenizas tras devastadores incendios en Francia

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Figura de Cristo sobrevive a devastadores incendios en Gironda. Foto: Getty/AFP

Una imagen de Cristo permaneció de pie en medio de un paisaje completamente calcinado tras los devastadores incendios forestales que afectaron Gironda, en el suroeste de Francia. La fotografía del crucifijo intacto se viralizó en redes sociales y ha sido interpretada por miles de personas como un símbolo de esperanza, resiliencia y fe frente a la tragedia.

Los incendios, considerados entre los más severos registrados en la región en las últimas décadas, han consumido más de 42 mil hectáreas en Gironda y otras 3 mil 600 hectáreas en el departamento de Landas, dejando un panorama de destrucción en diversas comunidades.

En medio de la devastación, entre cenizas, fuego y destrucción, la cruz de Jesús permanece en pie. No es una victoria sobre el dolor, sino un signo de esperanza cuando todo parece perdido. Una imagen real que invita a reflexionar. ✝️ #Esperanza #Paz #Fe #Humanidad pic.twitter.com/SOq6trV7Um — Manuel jose Moreira Seco (@moreiramanuelj) July 30, 2026

La imagen de Cristo sobrevivió al fuego en Saumos

La cruz se encuentra en las inmediaciones de Saumos, localidad donde comenzó uno de los principales incendios el 22 de julio. A pesar de que el fuego redujo a cenizas la vegetación y gran parte del entorno, el crucifijo permaneció completamente intacto.

La imagen muestra a Jesús de pie entre un terreno carbonizado, rodeado únicamente por restos calcinados, lo que llamó la atención tanto de habitantes como de usuarios en redes sociales.

La fotografía dio la vuelta al mundo

La imagen fue atribuida al fotoperiodista Fabien Cottereau, quien documenta los incendios forestales en la región francesa. El registro fue captado el 27 de julio de 2026, cuando el área donde inició el incendio presentaba un escenario descrito como “completamente carbonizado y apocalíptico”.

Desde su publicación, la fotografía ha sido compartida ampliamente en distintas plataformas digitales, donde miles de personas la consideran un mensaje de fortaleza para quienes perdieron viviendas, bosques y patrimonio a causa del fuego.

A cross remains standing after wildfires in France.



The fire near Saumos has burned 42,000 hectares of the Gironde. Photographer Patrick Bernard found this crucifix still standing. pic.twitter.com/OdP8vMa5ue — sacredchad (@sacredchad_ig) July 29, 2026

Los incendios han devastado miles de hectáreas en Francia

Los incendios forestales en el suroeste francés han afectado principalmente los departamentos de Gironda y Landas, donde las llamas han destruido extensas superficies de vegetación.

De acuerdo con los reportes, el fuego ha consumido:

Más de 42 mil hectáreas en Gironda .

en . Alrededor de 3 mil 600 hectáreas en Landas.

Las autoridades continúan realizando labores de control y vigilancia para evitar nuevos brotes, mientras brigadistas trabajan en las zonas afectadas.

En este contexto, la imagen del crucifijo de Saumos se ha convertido para muchas personas en un recordatorio de esperanza en medio de una de las temporadas de incendios más destructivas registradas recientemente en Europa.

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