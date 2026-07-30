Imágenes: Venezuela comienza a demoler edificios dañados por terremotos

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Venezuela inicia demoliciones tras terremotos. Foto: AFP

Venezuela comenzó con la demolición de edificios que quedaron colapsados o gravemente dañados por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron miles de muertos y afectaron cientos de estructuras, principalmente en el estado de La Guaira.

Las primeras demoliciones se realizaron con explosivos en inmuebles que resultaron destruidos por los sismos de magnitud 7.5 y 7.2, según constató un equipo de la AFP en la zona.

🚨BAJO ESTRICTO CONTROL MILITAR Y POLICIAL FUE IMPLOSIONADO EL EDIFICIO ‘C’ DE LA OPP26 EN CATIA LA MAR.



En horas de la tarde se realizó este proceso de demolición que previamente había sido sometido a una evaluación de autoridades de Venezuela enIsrael el pasado 20 de julio.… pic.twitter.com/XUtICSYUWN — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 30, 2026

Terremotos en Venezuela dejan cientos de edificios dañados

De acuerdo con las autoridades venezolanas, 190 edificios se derrumbaron como consecuencia de los movimientos telúricos, mientras que otros 856 inmuebles resultaron afectados.

🚨Pasadas las 4 de la tarde fueron activados los explosivos en la torre C de la OPP de Luisa Caceres de Arismendi, La Guaira.#Venezuela #Terremoto pic.twitter.com/wPra7svGWR — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 30, 2026

El ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés, aseguró que las estructuras no serán demolidas mientras exista la posibilidad de encontrar personas entre los escombros.

“Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada dos días antes del inicio de las demoliciones.

A un mes de los terremotos en Venezuela, los equipos de emergencia todavía realizan labores para localizar y recuperar cuerpos que permanecen bajo los restos de algunos edificios.

Sin embargo, las operaciones han comenzado a cambiar de prioridad y ahora se enfocan también en la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Cruz Roja advierte que Venezuela tardará años en recuperarse

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) advirtió que la recuperación de Venezuela tomará años y no semanas.

La organización reportó 5 mil muertos, 17 mil heridos y unas 23 mil personas que continúan en refugios temporales. También señaló que miles de personas con enfermedades crónicas todavía no recuperan completamente sus tratamientos médicos.

Entre las principales necesidades se encuentran la atención médica, salud mental y acceso a agua potable.

La FICR busca recaudar alrededor de 60 millones de dólares para apoyar durante dos años a unas 300 mil personas afectadas. Hasta el momento, la organización cuenta con una cuarta parte de esos recursos.

Mientras continúan las demoliciones, la búsqueda y la asistencia a los damnificados, Venezuela enfrenta ahora una etapa de reconstrucción que podría extenderse durante varios años.

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