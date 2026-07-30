Milei endurece ley migratoria: pretende expulsar a extranjeros por “mensajes de odio” contra Argentina

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Milei busca expulsar extranjeros por mensajes de odio contra Argentina. Foto: AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para permitir la expulsión o impedir el ingreso de extranjeros que emitan “mensajes de odio” contra el país o sus ciudadanos. La medida ya está vigente, aunque deberá ser revisada por el Congreso, mientras especialistas y opositores cuestionan el alcance y la aplicación de la norma.

El decreto fue emitido días después de que Javier Milei denunciara una presunta “campaña antiargentina”, que atribuyó a gobiernos extranjeros y actores políticos, sin presentar pruebas.

¿Qué cambia con el decreto de Javier Milei?

El decreto establece que podrán cancelarse residencias o expulsarse del país a personas extranjeras que, de forma oral o escrita, dirijan mensajes de odio contra el pueblo argentino o inciten a la violencia por motivos de nacionalidad.

La nueva disposición también contempla sanciones para quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios o promuevan este tipo de conductas.

Sin embargo, el texto aclara que las medidas no podrán aplicarse a expresiones “de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Expertos y oposición cuestionan el decreto

La abogada Lucía Galoppo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que el decreto del presidente Javier Milei no define con precisión qué constituye un “discurso de odio”, por lo que consideró que podría dar lugar a interpretaciones discrecionales.

“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es… no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos… Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”. Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En tanto, dirigentes de la oposición criticaron la decisión. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, sostuvo que el decreto es inconstitucional y pidió al Congreso rechazarlo.

Por su parte, el diputado peronista Agustín Rossi afirmó que la medida endurece la política migratoria y la comparó con las acciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes… replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”. Agustín Rossi, diputado peronista.

Ahora, el Congreso argentino deberá analizar la validez del decreto, que permanecerá vigente mientras concluye el proceso legislativo.

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