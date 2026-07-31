Ceuta: el territorio de España en África que es clave en la ruta migratoria

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Ceuta es clave para los flujos migratorios. Foto: Reuters

Miles de marroquíes cruzaron esta semana hacia Ceuta, una ciudad española ubicada en el norte de África, en un nuevo episodio que volvió a poner el foco sobre una de las fronteras más sensibles entre África y Europa. Las imágenes de personas llegando por mar o intentando superar las barreras fronterizas evidencian la presión migratoria que enfrenta España en esta zona.

Aunque se encuentra en territorio africano y está separada por miles de kilómetros de la península ibérica, Ceuta forma parte de España y de la Unión Europea, una condición que la ha convertido durante años en uno de los principales puntos de acceso para migrantes que buscan llegar al continente europeo.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

¿Qué es Ceuta y dónde se encuentra?

Ceuta es una ciudad autónoma española situada en la costa norte de África, frente al estrecho de Gibraltar.

Tiene una superficie de apenas 18.5 kilómetros cuadrados y comparte una frontera terrestre de aproximadamente ocho kilómetros con Marruecos. Junto con Melilla, es una de las dos ciudades españolas ubicadas en el continente africano.

Su posición geográfica la sitúa a escasos kilómetros de territorio marroquí y a menos de una hora en ferry de la península española.

🔴 ACTUALITZACIÓ 18.37 h: Milers d’immigrants han entrat irregularment a Ceuta des del Marroc en poques hores, nedant i vorejant l’espigó del Tarajal. TVE estima que n’han entrat entre 2.000 i 3.000, però encara no hi ha cap balanç oficial.



👉🏻 Uns 800 immigrants acampen als… pic.twitter.com/Tc1puvuqNS — Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 30, 2026

¿Por qué Ceuta pertenece a España?

Aunque hoy está rodeada por territorio marroquí, Ceuta forma parte de España desde hace siglos.

La ciudad fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a integrarse a la Corona española en el siglo XVII. Cuando Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Ceuta permaneció bajo soberanía española.

Desde entonces, Rabat ha mantenido reclamaciones sobre el territorio, mientras que España considera a Ceuta una parte integral de su territorio nacional, con el mismo estatus constitucional que el resto de las ciudades españolas. Históricamente, la ciudad ha sido un paso importante para los migrantes del norte de África.

Una puerta de entrada hacia Europa

La importancia de Ceuta en las rutas migratorias radica en que cruzar su frontera significa ingresar a territorio español y, por extensión, a la Unión Europea.

Por esa razón, miles de migrantes provenientes de Marruecos y de otros países africanos intentan llegar cada año a la ciudad, ya sea por vía marítima o superando las barreras fronterizas terrestres.

Muchos de ellos no buscan permanecer en Ceuta. Su objetivo final suele ser trasladarse a la península ibérica y, posteriormente, a otros países europeos en busca de empleo, protección internacional o reunificación familiar.

¿Cómo funcionan los controles migratorios?

Para contener los cruces irregulares, Ceuta cuenta con un sistema de control fronterizo reforzado.

La frontera está protegida por vallas metálicas, sistemas de videovigilancia y dispositivos de seguridad operados por autoridades españolas. Además, España y Marruecos mantienen mecanismos de cooperación para vigilar los movimientos migratorios en la zona.

Thousands of migrants from Morocco poured over the country's border with Spain and into the country’s African enclave of Ceuta after swimming around border barriers to reach the territory.



The latest wave comes after more than 1,500 migrants arrived in Ceuta by sea over the past… pic.twitter.com/kETfPOPTbO — Fox News (@FoxNews) July 30, 2026

Sin embargo, la cercanía geográfica y la presión migratoria constante provocan que periódicamente se registren intentos de entrada masiva por tierra o por mar, que rebasan los controles españoles.

¿Por qué tantos migrantes pasan por Marruecos?

Marruecos es uno de los principales países de origen y tránsito migratorio hacia Europa.

Además de los ciudadanos marroquíes que buscan mejores oportunidades económicas, el país también recibe a miles de migrantes procedentes de otras naciones africanas que intentan alcanzar territorio europeo.

La combinación de desempleo, pobreza, perspectivas económicas limitadas y la cercanía con España ha convertido a Ceuta en uno de los puntos más relevantes dentro de la llamada ruta migratoria del Mediterráneo Occidental.

Por ello, cada aumento en los flujos migratorios hacia Ceuta suele convertirse no solo en un desafío humanitario y de seguridad para España, sino también en un tema central de la relación entre Madrid, Rabat y la Unión Europea.