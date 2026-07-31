Desempleo, crisis y tensión política: por qué miles de marroquíes buscan llegar a España

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Marroquíes cruzaron a Ceuta este jueves. Foto: Reuters

Las imágenes de cientos de jóvenes marroquíes llegando a las costas de Ceuta e intentando cruzar la frontera hacia territorio español han vuelto a colocar el foco sobre uno de los principales corredores migratorios entre África y Europa. En balsas inflables o embarcaciones improvisadas, miles de personas buscan alcanzar suelo europeo con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida.

Tan solo en la última semana, autoridades locales reportaron la llegada de más de mil 500 migrantes por vía marítima, mientras otras estimaciones elevan la cifra a más de 2 mil personas. Sin embargo, más allá del número de llegadas, la pregunta de fondo es otra: ¿por qué miles de marroquíes siguen intentando emigrar hacia España?

🇪🇸🇲🇦 | Miles de migrantes ilegales de África asaltan la frontera del enclave español de Ceuta desde Marruecos. pic.twitter.com/g70RmsP6In — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

España, la puerta de entrada a Europa

Aunque el destino final de muchos migrantes no es necesariamente España, la cercanía geográfica convierte al país en una de las principales puertas de acceso al continente europeo.

La ruta entre Marruecos y España forma parte del llamado Corredor Mediterráneo Occidental, uno de los pasos migratorios más utilizados para llegar a Europa.

Además, la presencia de una comunidad marroquí consolidada facilita el proceso para quienes buscan establecerse en el extranjero. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, al 1 de enero de 2025 residían en territorio español 1 millón 165 mil 955 personas nacidas en Marruecos, la mayor comunidad extranjera nacida fuera de España.

El desempleo y la economía, las principales razones

Datos de Afrobarómetro muestran que la emigración es una aspiración extendida en Marruecos.

El 44% de los adultos marroquíes afirma haber considerado emigrar, porcentaje que aumenta entre sectores específicos de la población:

64% de los jóvenes ha considerado emigrar

ha considerado emigrar Entre las personas desempleadas que buscan trabajo , la cifra aumenta a 69%

, la cifra aumenta a El porcentaje alcanza 74% entre quienes viven en pobreza extrema

Entre las personas con educación superior, 61% ha pensado en salir de Marruecos

Las razones económicas dominan ampliamente la decisión de abandonar el país.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Entre quienes consideran emigrar:

50% busca mejores oportunidades laborales

12% mejores oportunidades de negocio

12% escapar de la pobreza o dificultades económicas

8% busca educación

5% menciona aventura u otros motivos

En conjunto, 74% de las razones para emigrar están vinculadas con factores económicos.

Europa sigue siendo el destino preferido

Las encuestas muestran que la mayoría de quienes desean salir de Marruecos piensa en destinos fuera de África.

Europa aparece como la opción preferida para 58% de los potenciales migrantes.

Le sigue Norteamérica, con 27%, mientras que apenas 2% contempla trasladarse a otro país africano.

Esto explica por qué España, pese a no ser siempre el destino final, continúa siendo uno de los principales puntos de llegada para los flujos migratorios procedentes del norte de África.

La política también influye

Investigaciones de la Universidad de Cambridge señalan que la migración marroquí no puede entenderse únicamente desde una perspectiva económica.

Los estudios destacan que Marruecos ha convertido la gestión migratoria en un elemento importante de su política exterior, especialmente en su relación con España y la Unión Europea.

Diversos análisis sostienen que el control de los flujos migratorios se ha utilizado como una herramienta de negociación diplomática, particularmente en temas sensibles como el futuro del Sáhara Occidental.

Al mismo tiempo, los investigadores apuntan que las políticas migratorias también forman parte de una estrategia interna para mantener vínculos y mecanismos de influencia sobre la diáspora marroquí repartida por distintos países.

Una migración impulsada por múltiples factores

La salida de marroquíes hacia España y Europa responde a una combinación de motivos económicos, sociales y políticos.

Para muchos jóvenes, el desempleo y las limitadas perspectivas de crecimiento representan la principal motivación para partir. Para otros, la existencia de redes familiares o comunitarias ya establecidas en España facilita dar el paso.

Por ello, detrás de las imágenes de embarcaciones llegando a Ceuta o a las costas españolas existe un fenómeno mucho más amplio: una migración impulsada principalmente por la búsqueda de oportunidades económicas, pero también influida por factores políticos y geopolíticos que han moldeado la relación entre Marruecos y Europa durante décadas.

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