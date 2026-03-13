Cuba anuncia liberación anticipada de 51 prisioneros como gesto hacia el Vaticano

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Cuba anunció la liberación anticipada de 51 prisioneros en los próximos días, en lo que calificó como un gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que históricamente ha actuado como mediador entre Cuba y Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba realizó el anuncio a través de un comunicado. En el texto, el Ministerio señala que los beneficiados cumplieron una parte significativa de sus condenas y han mantenido buena conducta. La información oficial no detalla los nombres de los prisioneros ni los delitos por los que los jueces los sancionaron.

Tensión con Estados Unidos

El anuncio se produce en medio de renovadas tensiones entre Cuba y Estados Unidos, luego de que Washington impusiera un embargo energético contra la isla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha incrementado sus críticas contra el gobierno cubano, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente que La Habana debe “cambiar drásticamente”.

Alrededor de 760 siguen encarcelados

La organización civil 11J, que monitorea detenciones desde las protestas del Protestas en Cuba de 2021, sostiene que al menos 760 personas permanecen encarceladas por motivos políticos.

De acuerdo con el grupo, las autoridades detuvieron a 358 de ellas tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles con consignas como “libertad” y “abajo la dictadura”.

Tras el anuncio del gobierno, la organización pidió la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos.

El Vaticano como mediador entre Cuba y EE. UU.

La Iglesia Católica ha actuado durante décadas como canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Tuvo un papel clave en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015, durante la presidencia de Barack Obama.

A finales de febrero, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla fue recibido en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano. Semanas antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se reunió con diplomáticos estadounidenses para abordar la situación en Cuba.

Liberaciones previas por parte de Cuba

En 2025, el gobierno cubano se comprometió a liberar 553 presos tras un acuerdo con el Vaticano, luego de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden retirara a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, la medida fue revocada días después por Donald Trump tras regresar a la Casa Blanca.

