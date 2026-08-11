¿Cuánto duró el terremoto de 7.4 en Colombia? Esto explica el Servicio Geológico Colombiano

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Terremoto de 7.4 en Colombia. Foto: AFP.

El terremoto de 7.4 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, registró aproximadamente entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo en las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Así que la próxima vez que alguien pregunte “¿cuánto duró el sismo?”, ya saben que antes de responder hay otra pregunta por hacer:



🤔 ¿La duración de lo que sentimos, de lo que registraron los instrumentos o de lo que ocurrió en la fuente? — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Hasta el momento, el sismo dejó 224 personas muertas y más de mil 300 heridas. El saldo también incluye 165 edificios colapsados y 164 personas reportadas como desaparecidas.

La duración del sismo, sin embargo, no puede reducirse a un solo periodo, debido a que existen distintas formas de medir cuánto tiempo duró el fenómeno.

El SGC explicó que se puede hablar del tiempo durante el cual las personas sintieron el movimiento, del periodo en que los instrumentos registraron las ondas sísmicas o de la duración del movimiento de la falla que originó el sismo.

Terremoto de 7.4 en Colombia: ¿cuánto duró según los instrumentos?

Para monitorear la actividad sísmica, el Servicio Geológico Colombiano utiliza sismómetros capaces de registrar movimientos del suelo que no necesariamente son perceptibles para las personas.

Por esta razón, el tiempo registrado por los instrumentos puede ser mayor al periodo durante el cual una persona siente un sismo. Mientras alguien puede percibir el movimiento durante algunos segundos, las estaciones de monitoreo pueden registrar las ondas sísmicas durante varios minutos.

En el caso del sismo de San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron aproximadamente entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo.

El SGC también explicó que en Colombia ocurren sismos todos los días que son detectados por los instrumentos de monitoreo, pero que no son percibidos por la población.

#Colombia | Rodrigo León, sismólogo y profesor de la Universidad de los Andes, explicó que las réplicas de un terremoto no se pueden predecir con precisión, pues la ciencia no puede determinar de antemano el lugar, la magnitud y la hora exacta de un nuevo sismo. Además, pidió no… pic.twitter.com/jFYTue4GSN — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

¿Por qué algunas personas sintieron más tiempo el terremoto en Colombia?

El tiempo durante el cual una persona percibe un sismo puede variar dependiendo de las condiciones en las que se encuentre.

De acuerdo con el SGC, entre los factores que influyen están la distancia al hipocentro, las características del terreno y el tipo de construcción donde se encuentre la persona.

El hipocentro es el lugar al interior de la Tierra donde comienza la ruptura que origina el sismo. La distancia entre este punto y el sitio donde se encuentra una persona puede influir en la forma en que percibe el movimiento.

El terreno también tiene un papel en la percepción del movimiento sísmico. En zonas conformadas por rocas más rígidas, las ondas sísmicas suelen amplificarse menos. En cambio, algunos suelos más blandos pueden amplificar el movimiento y hacer que sea percibido durante más tiempo.

Por esta razón, tras el terremoto de 7.4 en Colombia, algunas personas reportaron haberlo sentido durante un periodo más prolongado, mientras que otras lo percibieron durante menos tiempo.

Sismo de San José del Palmar: tres formas de medir su duración

El Servicio Geológico Colombiano señaló que cuando se pregunta cuánto duró un sismo, es necesario precisar a qué tipo de duración se hace referencia.

Estas son las tres posibilidades:

Duración percibida: el tiempo durante el cual las personas sienten el movimiento.

el tiempo durante el cual las personas sienten el movimiento. Duración registrada: el periodo durante el cual los instrumentos detectan las ondas sísmicas.

el periodo durante el cual los instrumentos detectan las ondas sísmicas. Duración en la fuente: el tiempo que dura el movimiento de la falla que origina el sismo.

En el caso del sismo de San José del Palmar, el dato proporcionado por las estaciones cercanas al epicentro corresponde al registro de aproximadamente 90 segundos a 2 minutos de movimiento significativo.

La percepción individual puede ser diferente debido a factores como la distancia al hipocentro, las características del terreno y las condiciones de la construcción donde se encuentre cada persona.

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