“Ha sido una pesadilla”: rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras terremoto en Colombia

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Rescatistas buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

Socorristas y voluntarios continúan este martes 11 de agosto de 2026 con la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto de 7.4 en Colombia que sacudió el oeste del país el lunes 10 de agosto a las 07:34 horas, con afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

Buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

Buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

Un nuevo balance de autoridades colombianas indica que el movimiento telúrico ha dejado, al menos, 224 personas muertas y más de mil 300 heridas, así como 165 edificaciones colapsadas.

#ATENCIÓN | TRAGEDIA EN COLOMBIA: Ascienden a 181 las víctimas mortales del terremoto y a 1.310 los heridos, informa Asocapitales. La cifra crece mientras equipos de rescate buscan a personas atrapadas y desaparecidas entre los escombros. pic.twitter.com/BhpCFE3HHm — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Más allá de las cifras, las primeras horas posteriores al sismo de 7.4 quedaron registradas en los testimonios de habitantes, autoridades y voluntarios que se incorporaron a las labores de emergencia.

Testimonios de sobrevivientes del terremoto en Colombia

En Pereira, Juana Marín, de 25 años, participó en la búsqueda de personas entre los restos de un predio ubicado frente a la plaza principal.

“Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”. Juana Marín, de 25 años.

La ciudad, ubicada en el Eje Cafetero, se encuentra entre las zonas con mayor número de víctimas reportadas en los balances de las autoridades. El terremoto también provocó cortes de electricidad y daños en distintas estructuras.

Buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

En Quibdó, capital de Chocó, Wilmer Cuesta, estudiante de derecho, decidió sumarse a las tareas de rescate después de observar la reacción de los habitantes durante el terremoto en Colombia.

“Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (…) desesperada”. Wilmer Cuesta, estudiante de derecho.

Su testimonio da cuenta de los momentos posteriores al movimiento, cuando habitantes de la zona salieron de sus viviendas y comenzaron a buscar lugares donde pudieran permanecer a salvo.

En esta región, las labores de auxilio también enfrentaron dificultades para acceder a las comunidades afectadas. La Cruz Roja Internacional señaló que el epicentro se ubicó en una zona de Chocó a la que resulta complicado llegar debido a los daños registrados en las carreteras.

#Atención | En Quibdó, Chocó, avanza la sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar los estragos del terremoto registrado hoy, 10 de agosto.

Las autoridades articulan acciones prioritarias para coordinar las ayudas y atender la emergencia en esta zona del país. pic.twitter.com/1yGDy1JwAK — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

Mientras avanzaba la respuesta, habitantes y voluntarios se incorporaron a los trabajos junto con los cuerpos de emergencia.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, el alcalde Alejandro Eder describió las horas posteriores al terremoto de 7.4 como “una noche muy dura, una pesadilla”.

“Es un momento de mucho dolor. Es una prueba que no nos esperábamos. Pero si trabajamos unidos, estoy seguro de que saldremos de esta”. Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Mientras hablaba el alcalde, los equipos de rescate trabajaban en distintas zonas de la ciudad. Los socorristas formaron cadenas humanas para retirar escombros utilizando picos y herramientas básicas.

Buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

Buscan sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Foto: AFP.

La dinámica se repetía entre las estructuras dañadas: los rescatistas pedían “silencio” para intentar escuchar alguna señal de personas que pudieran permanecer atrapadas.

El trabajo también involucró a ciudadanos que acudieron para apoyar a los cuerpos de emergencia.

“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida” Andrés Felipe Mejía, rescatista voluntario.

Mejía explicó que distintas personas llegaron con comida y equipo para apoyar a los bomberos y colaborar con quienes participaban en las labores de rescate.

Los daños provocados por el sismo de 7.4 en Colombia también alcanzaron instalaciones de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que varias instalaciones hospitalarias resultaron afectadas en Cali. Entre ellas se encontraba el Hospital Universitario del Valle, donde se reportó el colapso de áreas de cardiología y pediatría.

La Clínica Nuestra fue evacuada y algunos pacientes en silla de ruedas fueron atendidos en las aceras.

Las afectaciones obligaron también a modificar actividades cotidianas en la ciudad. Las escuelas públicas permanecerán cerradas durante martes y miércoles.

El terremoto ocasionó además daños en infraestructura aeroportuaria. Seis aeropuertos colombianos suspendieron sus operaciones para vuelos comerciales debido a las afectaciones.

Búsqueda de sobrevivientes continúa tras el sismo de 7.4

Mientras los testimonios de quienes vivieron el terremoto describen los momentos de miedo y desconcierto, los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda.

El Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia y anunció una operación coordinada de rescate, mientras continúa la evaluación de los daños provocados por el terremoto en Colombia.

La emergencia también generó ofrecimientos de ayuda internacional. Estados Unidos anunció 15.5 millones de dólares para atender la situación, mientras que la Unión Europea puso a disposición su servicio satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate.

Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.



We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

Tonight, Europe’s heart is with the people of Colombia after the terrible earthquake in the Chocó region.



We have already mobilised Copernicus, our satellite service, to help with rescue operations.



And we are ready to provide more support.



Estamos con ustedes. 🇪🇺🇨🇴 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2026

México, Israel, Chile, Argentina y El Salvador también ofrecieron ayuda.

#Mundo | El mundo se solidariza con Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4. Jefes de Estado, primeros ministros y líderes internacionales han puesto a disposición equipos especializados de rescate, caninos y asistencia humanitaria.



Informa: @anaromanews pic.twitter.com/Tz39nFJDG9 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

El terremoto de 7.4 fue percibido además en algunas regiones de Venezuela, Quito, Ecuador, y distintas provincias de Panamá, mientras en Colombia continúan las labores para localizar a posibles sobrevivientes y atender a las personas afectadas.

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