Venezuela: Gobierno y oposición retoman diálogo tras terremotos

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El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición iniciaron una nueva fase de diálogo político el pasado1 de agosto, con una conversación telefónica entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, en medio de la recuperación del país tras los terremotos del 24 de junio.

“Entre los puntos está la atención a las personas víctimas del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio y también está el fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. Recordemos quien está al frente de la presidencia es Rodríguez como presidenta encargada y, pues, estas conversaciones son impulsadas por Estados Unidos”. Carlos Velázquez, corresponsal

La agenda también contempla asuntos relacionados con la democracia, las instituciones y las garantías políticas. El proceso cuenta con acompañamiento de Estados Unidos, en el marco de la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela.

En julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que Venezuela tendría acceso a 346 millones de dólares de recursos propios depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyar la recuperación tras los terremotos.

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