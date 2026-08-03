Sube a más de 6 mil la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Los dos sismos ocasionaron el derrumbe de al menos 190 inmuebles. Foto: AFP

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a 6 mil 125, de acuerdo con el balance oficial presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados el pasado 24 de junio, provocaron el colapso de al menos 190 edificios, principalmente en el estado de La Guaira.

El nuevo reporte representa un incremento respecto al último balance oficial, difundido el 24 de julio, cuando se habían contabilizado 5 mil 546 personas fallecidas.

Más de mil personas siguen desaparecidas en La Guaira

Las autoridades informaron que La Guaira, estado vecino de Caracas, fue la entidad más afectada por los dos terremotos.

De acuerdo con declaraciones del gobernador José Alejandro Terán a medios locales, aún permanecen cerca de mil 400 personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda.

Decenas de familiares siguen recorriendo las zonas afectadas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Terremotos provocaron el colapso de 190 edificios

Según las cifras oficiales, los dos sismos ocasionaron el derrumbe de al menos 190 inmuebles, lo que convirtió a La Guaira en el punto con mayores daños materiales y humanos.

Las autoridades mantienen las tareas de búsqueda de desaparecidos y actualización del número de víctimas conforme avanzan las labores en las áreas afectadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.