Un nuevo barco petrolero arribó este viernes a La Habana con un cargamento de 85 mil barriles de crudo procedente de México, en un contexto marcado por la crisis en Venezuela y la reconfiguración del suministro energético en la región.

Petrolero Ocean Mariner arriba a La Habana

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, el petrolero Ocean Mariner zarpó el pasado 5 de enero desde la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Pajaritos, ubicada en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a la refinería Ñico López, en la capital cubana.

Hasta el momento, Pemex no ha confirmado oficialmente la información, pese a una solicitud de la agencia AFP.

Pemex envía a Cuba buque con combustible

Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer este mismo viernes que el buque Ocean Mariner zarpó el 5 de enero de 2026 con un nuevo cargamento de combustible rumbo a Cuba, lo que marca el primer envío de hidrocarburos de México a la Isla en 2026.

Esto, luego de que el 23 de diciembre de 2025 arribó a La Habana el Ocean Mariner, procedente de la terminal marítima de Pemex en Laguna de Pajaritos, Coatzacoalcos.

Según la investigación, en vísperas de Navidad y al arranque de 2026, Pemex mantuvo los envíos de combustible subsidiado a Cuba, al despachar un buque con 14 millones de litros desde Coatzacoalcos, Veracruz, rumbo a La Habana, de acuerdo con registros oficiales y plataformas de rastreo consultadas por MCCI.

México como proveedor clave de hidrocarburos

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, ante la situación que enfrenta Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante de petróleo para Cuba.

La declaración se dio tras ser cuestionada sobre un reporte del diario Financial Times, el cual señala que en 2025 los envíos de crudo mexicano a la isla superaron a los provenientes de Venezuela.

La mandataria explicó que estas entregas se realizan mediante contratos o bajo un esquema de “ayuda humanitaria”, aunque su Gobierno no ha hecho públicos los convenios ni los mecanismos de pago utilizados por La Habana.

El Ocean Mariner ha realizado múltiples traslados

Durante el cierre de 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum continuó con los cargamentos de Pemex al Gobierno cubano. Según datos reportados en la plataforma Veritrade, el 24 de noviembre se exportaron cerca de 13 millones de litros de diésel automotriz, con un valor superior a 14.6 millones de dólares.

En estos envíos, el exportador fue Gasolinas Bienestar, filial de Pemex, mientras que el importador fue la empresa estatal cubana Coreydan S.A., con sede en La Habana. La mayoría de los cargamentos partieron desde la aduana de Coatzacoalcos.

Aunque la proporción disminuyó en los últimos meses del año, los envíos no se detuvieron. Un segundo cargamento salió el 19 de diciembre desde la Laguna de Pajaritos y llegó a La Habana el 23 de diciembre, nuevamente a bordo del Ocean Mariner, una embarcación con bandera de Liberia y capacidad para transportar 86 mil 195 barriles, equivalentes a unos 14 millones de litros.

Desde mayo de 2025, el Ocean Mariner ha realizado múltiples traslados entre puertos mexicanos y puertos cubanos como La Habana, Moa y Cienfuegos, donde se ubica la refinería Camilo Cienfuegos.

En octubre, MCCI reveló que entre mayo y agosto de 2025, el Gobierno mexicano triplicó los envíos de combustible subsidiado a Cuba, al exportar hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares. Tras cuestionamientos de congresistas y funcionarios estadounidenses, los envíos se redujeron en septiembre y octubre, aunque continuaron.

El 2026 inició con un nuevo despacho. Documentos presentados ante la Capitanía de Coatzacoalcos señalan que el Ocean Mariner, con capacidad para 4 mil 014 toneladas, zarpó el 5 de enero y llegó a La Habana en los días posteriores, tras haber realizado otra entrega el 23 de diciembre.

Contexto regional y tensión internacional

La llegada del Ocean Mariner ocurre en un escenario de alta tensión internacional, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas y del control asumido por Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, que hasta hace unos meses era el principal proveedor de crudo para Cuba.

Desde el año 2000, Cuba aseguró su suministro energético mediante un acuerdo con Venezuela, firmado durante el Gobierno de Hugo Chávez, a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales cubanos.

Presiones de Estados Unidos y advertencias a México

El presidente Donald Trump afirmó recientemente que Cuba “está a punto de caer” y lanzó advertencias a México, incluyendo la posibilidad de ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico.

El especialista en seguridad nacional Raúl Benítez Manaut señaló que estas declaraciones representan un mensaje directo al Gobierno mexicano, en el sentido de que, si no se actúa con mayor firmeza contra el narcotráfico, podrían frenarse las negociaciones del T-MEC, previstas para este año. También advirtió que Estados Unidos podría incrementar la presión para que México suspenda el suministro de petróleo a Cuba.

Exportaciones de Pemex a la isla

En septiembre, Pemex informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que su subsidiaria Gasolinas Bienestar envía petróleo a Cuba desde 2023. Detalló que, en los primeros nueve meses del año, se exportaron 17 mil 200 barriles diarios de crudo, con un valor estimado de 400 millones de dólares.

