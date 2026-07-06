Tifones Maysak y Bavi provocan inundaciones, daños y evacuaciones en China, Guam e islas del Pacífico

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Foto: Reuters / AFP

Dos poderosos sistemas tropicales mantienen en emergencia a Asia y el Pacífico. El tifón Maysak provoca inundaciones y evacuaciones en el sur de China, mientras que el supertifón Bavi deja importantes daños materiales, apagones y afectaciones en Guam y las Islas Marianas del Norte tras su paso por la región.

Tifón Maysak provoca inundaciones y colapso de un embalse en China

El avance del tifón Maysak mantiene en alerta al sur de China, donde las autoridades elevaron al nivel máximo la respuesta por inundaciones tras las intensas lluvias registradas en la región de Guangxi. Entre las afectaciones destaca el colapso de un muro de un embalse en la ciudad de Nanning, lo que obligó a evacuar a habitantes de zonas cercanas.

HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.



Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/lRcKeZQZ5U — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

De acuerdo con medios estatales chinos, las precipitaciones provocaron el aumento del nivel de ríos y embalses, mientras que un embalse de tamaño mediano en Hengzhou presentó una ruptura parcial tras las lluvias extremas.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Las imágenes difundidas por la televisión estatal muestran poblados y tierras de cultivo completamente inundados, además de operativos de rescate para trasladar a familias a lugares seguros.

Aunque Maysak perdió intensidad y ahora es catalogado como tormenta tropical, meteorólogos chinos advirtieron que su desplazamiento más lento favorecerá lluvias persistentes y un mayor riesgo de inundaciones catastróficas, debido a la humedad acumulada durante su paso por el Mar del Sur de China.

Completamente desastroso‼️

🔴Inundaciones torrenciales en la región de Guangxi y Hainan, sur de #China, provocadas por el #tifón Maysak ayer 5 de #julio .



🚨Las inundaciones devastadoras son peligrosas para los habitantes viviendas, plantaciones y animales pic.twitter.com/dHJIVQIoYI — Andrey De La Mancha (@AndreyDLaMancha) July 6, 2026

Supertifón Bavi deja destrucción en Guam y las Islas Marianas del Norte

Mientras tanto, el supertifón Bavi provocó importantes daños en Guam y las Islas Marianas del Norte, territorios estadounidenses en el Pacífico, donde las autoridades continúan evaluando el impacto del fenómeno.

Así te lo informamos:

La isla de Rota fue una de las más afectadas tras quedar en el centro del sistema, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora, mientras que anteriormente el ciclón registró ráfagas cercanas a los 350 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán categoría 5.

Hasta el momento no existe un balance oficial de víctimas, ya que las labores de rescate continúan y las condiciones meteorológicas dificultan el acceso a algunas comunidades.

Árboles derribados, apagones y carreteras bloqueadas

En Guam, equipos de emergencia reportaron árboles arrancados de raíz, postes de electricidad derribados, vehículos volcados y múltiples carreteras bloqueadas.

Foto: AFP

Las autoridades pidieron a la población permanecer en sus hogares para facilitar las labores de rescate y evitar accidentes, mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro eléctrico y las comunicaciones.

En Rota, los servicios de telefonía y electricidad permanecieron suspendidos durante varias horas, y algunos habitantes reportaron daños severos en viviendas e infraestructura.

Foto: AFP

Autoridades advierten que continúa el riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió que algunas zonas de Rota podrían permanecer inhabitables durante semanas, debido a la magnitud de los daños ocasionados por el supertifón.

WATCH: Damage in Songsong Village on the island of Rota, after Super Typhoon #Bavi.

🎥: Marisa Macayan pic.twitter.com/wCvXK5kYqb — Scott (@RandomHeroWX) July 6, 2026

Aunque Bavi comenzó a alejarse hacia el oeste y las condiciones mejoran gradualmente, las autoridades mantienen las alertas por fuertes vientos, lluvias y posibles afectaciones adicionales.

Especialistas también recordaron que el desarrollo del fenómeno El Niño podría favorecer una temporada con ciclones más intensos en el Pacífico, incrementando el riesgo de eventos meteorológicos extremos en la región durante los próximos meses.