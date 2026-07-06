Hamás disuelve su gobierno en Gaza; comité tecnócrata asumirá funciones civiles

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Qué pasa en Gaza tras la disolución del gobierno de Hamás. Foto: AFP

Hamás anunció este lunes la disolución de su órgano de gobierno en la Franja de Gaza, una decisión que permitirá transferir las funciones civiles a un comité tecnócrata creado tras el alto el fuego con Israel, mientras continúan estancadas las negociaciones sobre el desarme del grupo y el futuro político del territorio.

La organización informó que Mohamed al Farra, quien encabezaba el comité de emergencia gubernamental, presentó oficialmente su renuncia. De acuerdo con Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, también se acordó la disolución del organismo para facilitar la transición hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés).

El NCAG fue establecido por la Junta de Paz impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, durante las negociaciones que llevaron al alto el fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025.

Qué implica la disolución del gobierno de Hamás en Gaza

La medida representa un cambio en la administración civil del territorio que Hamás controló desde 2007, cuando tomó el poder en la Franja de Gaza tras enfrentamientos con Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en Cisjordania.

Meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, detonada por el ataque del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, el movimiento había manifestado su disposición a entregar la administración de Gaza a otra dirección palestina.

Desde entonces se plantearon distintos escenarios para el futuro del enclave, aunque las negociaciones no habían logrado avances para concretar una transición.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó que la organización decidió dejar la administración de la Franja de Gaza para eliminar argumentos que, según el movimiento, permiten la continuidad de la ofensiva israelí.

Además, un integrante de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, señaló que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión celebrada recientemente en El Cairo y aseguró que recibió su respaldo.

El comité tecnócrata asegura estar listo para administrar Gaza

Tras el anuncio de Hamás, el presidente del Comité Nacional para la Administración de Gaza, Ali Shaath, aseguró que el organismo está preparado para asumir sus responsabilidades.

A través de un mensaje publicado en X, indicó que el NCAG podrá iniciar funciones cuando cuente con los recursos y capacidades necesarios para operar.

El comité tiene su sede en El Cairo y fue conformado como parte de las negociaciones internacionales relacionadas con el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás.

El desarme de Hamás sigue siendo el principal obstáculo

Aunque la disolución del gobierno representa un cambio administrativo, el desarme de Hamás continúa siendo el principal punto sin resolver.

El politólogo Mkhaimar Abusada consideró que la decisión tiene un carácter principalmente simbólico, ya que el conflicto continúa centrado en la entrega de las armas del movimiento islamista.

Hamás mantiene que solo aceptaría el desarme dentro de una iniciativa política palestina, mientras que Israel exige esa condición como parte del proceso para avanzar hacia una nueva etapa.

La segunda fase del acuerdo de alto el fuego contemplaba precisamente el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza. Sin embargo, ese proceso permanece detenido desde hace varios meses.

Israel también ha reiterado que no permitirá el regreso de Hamás al poder en la Franja de Gaza. Hasta ahora, tampoco respalda que la Autoridad Palestina asuma el control.

La Junta de Paz pide que el comité controle todas las armas

Después del anuncio de Hamás, la Junta de Paz creada por Trump emitió un comunicado en el que llamó al Comité Nacional para la Administración de Gaza a concentrar el control de todas las armas.

El organismo señaló que el principio para la nueva administración debe ser la existencia de una sola autoridad bajo el control del NCAG.

Esta petición ocurre mientras Hamás e Israel mantienen diferencias sobre la implementación del alto el fuego y ambas partes continúan acusándose de incumplir la tregua.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, al menos mil 72 palestinos han muerto. Aún y con la entrada en vigor del alto el fuego. Por su parte, el ejército israelí reportó la muerte de seis personas de sus filas en ese mismo periodo: cinco soldados y un contratista.

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