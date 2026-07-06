La historia detrás de la condena a muerte de un exfuncionario en China: lo acusan de corrupción

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China. Foto: AFP.

China condenó a muerte al exfuncionario Yang Youlin, tras declararlo culpable de recibir sobornos por más de 2 mil 200 millones de yuanes (unos 324 millones de dólares), además de abuso de poder y lavado de dinero. La sentencia fue emitida por un tribunal de la provincia de Jiangsu, en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en el país.

De acuerdo con el fallo judicial, Yang Youlin, exdirector ejecutivo adjunto del comité administrativo de la Zona de Desarrollo de Nankín, aprovechó distintos cargos públicos que ocupó entre 1993 y 2023 para aceptar de manera ilegal dinero y propiedades.

¿De qué fue declarado culpable Yang Youlin?

El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou determinó que el exfuncionario incurrió en delitos de:

Corrupción

Abuso de poder

Lavado de dinero

Las autoridades señalaron que el monto de los sobornos fue especialmente elevado, además de considerar que el caso tuvo un grave impacto social, razones que influyeron en la imposición de la pena máxima.

Durante el juicio, Yang Youlin reconoció su responsabilidad y expresó arrepentimiento ante el tribunal, según el comunicado oficial.

La campaña anticorrupción de China

El caso ocurre en el marco de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping, mediante la cual millones de funcionarios han sido investigados en la última década.

Sin embargo, las condenas a muerte por corrupción continúan siendo poco frecuentes. En la mayoría de los casos, los funcionarios condenados reciben una pena de muerte suspendida, que posteriormente suele conmutarse por cadena perpetua.

Otros casos de corrupción con condenas severas

En años recientes, las autoridades chinas han impuesto las sanciones más severas en casos donde los montos de los sobornos superan los mil millones de yuanes.

Entre los antecedentes destacan:

En 2024 , el exfuncionario Li Jianping fue ejecutado tras ser declarado culpable en un caso relacionado con más de 3 mil millones de yuanes .

, el exfuncionario fue ejecutado tras ser declarado culpable en un caso relacionado con más de . En 2018, Zhang Zhongsheng, exfuncionario de la provincia de Shanxi, fue condenado a muerte por aceptar sobornos superiores a mil millones de yuanes. Posteriormente, en 2021, la sentencia fue modificada a pena de muerte suspendida, equivalente a cadena perpetua.

El caso de Yang Youlin se suma a la lista de los procesos por corrupción más cuantiosos registrados durante la ofensiva anticorrupción emprendida por el gobierno chino.