Italia descarta integrarse a la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

Junta de Paz. Foto: AFP.

Italia rechazó integrarse a la Junta de Paz, propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que su estructura es incompatible con la Constitución italiana, informó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

La iniciativa fue planteada inicialmente para supervisar una tregua en Gaza y apoyar la reconstrucción del territorio palestino, pero posteriormente amplió su alcance a la resolución de conflictos internacionales.

Italia y la Junta de Paz de Donald Trump

El jefe de la diplomacia italiana señaló que la Junta de Paz no cumple con los requisitos constitucionales del país, debido a que se trata de un organismo dirigido por un solo líder. De acuerdo con Antonio Tajani, la Constitución italiana impide la adhesión a estructuras internacionales que no cuenten con un marco colegiado y multilateral.

“No podemos participar en la Junta de Paz porque existe un límite constitucional”, declaró Tajani, quien añadió que Italia mantiene disposición para analizar otras iniciativas enfocadas en la paz y la cooperación internacional.

Posición de Italia sobre Gaza y cooperación internacional

Aunque descartó la participación en la Junta de Paz, Tajani indicó que Italia está abierta a contribuir en acciones relacionadas con Gaza, incluyendo apoyo a procesos de estabilización y formación de cuerpos de seguridad locales. El funcionario subrayó que estas contribuciones deberán realizarse dentro de esquemas compatibles con el marco jurídico italiano.

Las declaraciones se produjeron tras un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Límites de la Constitución italiana

Tajani calificó el impedimento como un “obstáculo insuperable desde el punto de vista jurídico”. En la misma línea, la primera ministra Giorgia Meloni había advertido previamente que la configuración actual de la Junta de Paz plantea problemas constitucionales, según lo expresado hace dos semanas por el gobierno italiano.

La Constitución italiana establece restricciones claras sobre la participación del país en organismos internacionales, particularmente cuando estos no cuentan con mecanismos de decisión colectiva.

Dudas de aliados de Estados Unidos

Otros aliados de Estados Unidos, como Francia y Reino Unido, también manifestaron reservas sobre la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, al señalar interrogantes sobre su estructura y funcionamiento.

Hasta el momento, no se ha informado de cambios en la propuesta original del organismo ni de una respuesta oficial por parte del gobierno estadounidense a las objeciones planteadas por sus aliados.

