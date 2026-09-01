Dan Driscoll, secretario del Ejército de EE. UU., presenta renuncia

| 18:25 | Alejandra Guzmán | AFP
Dan Driscoll, secretario del Ejército de EE. UU. Foto: Reuters

Dan Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos, presentó su renuncia al cargo, confirmó la Casa Blanca, después de reportes sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La salida de Driscoll ocurre tras alrededor de 18 meses en el puesto y se suma a otros cambios en la cúpula militar estadounidense durante la administración del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca no informó de manera inmediata una razón oficial para la renuncia. Sin embargo, medios estadounidenses han reportado durante meses diferencias entre Driscoll y Hegseth.

Casa Blanca reconoce trabajo de Dan Driscoll

Anna Kelly, subsecretaria principal de Prensa de la Casa Blanca, fue consultada por la agencia AFP sobre el reporte de la renuncia publicado inicialmente por The Wall Street Journal.

“Driscoll ha sido altamente efectivo para avanzar en la agenda del presidente Trump para hacer a Estados Unidos fuerte otra vez en el Departamento del Ejército”.

Anna Kelly, subsecretaria principal de Prensa de la Casa Blanca

Driscoll había sido confirmado por el Senado en febrero de 2025 y asumió como secretario del Ejército ese mismo mes.

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