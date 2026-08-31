Lo último en Medio Oriente: Trump amaga con golpear Irán y Teherán pide diálogo en medio de tensión en Ormuz

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Fotos: AFP

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este lunes, luego de que ambos países reanudaran sus ataques, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Washington responderá “con fuerza” y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, sostuvo que prolongar la guerra no beneficia a su país ni a la región.

El intercambio ocurre seis meses después del inicio del conflicto y tras semanas de menor intensidad. En el centro de las tensiones permanece el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos mantiene un cerco contra puertos iraníes e Irán sostiene un bloqueo sobre esta vía marítima estratégica.

¿Qué pasó entre Estados Unidos e Irán?

El domingo, Estados Unidos informó que atacó una isla iraní ubicada en el estrecho de Ormuz. Washington señaló que su objetivo eran lanzacohetes iraníes instalados en Larak, con la intención de impedir que Teherán colocara minas en la vía marítima.

Irán respondió con ataques contra objetivos militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, según la información difundida por Teherán.

Los Guardianes de la Revolución iraní aseguraron que lanzaron misiles balísticos contra dos bases aéreas estadounidenses en Jordania y que provocaron “graves daños”.

El ejército jordano, sin embargo, informó que había interceptado ocho misiles, sin precisar su procedencia.

Teherán también afirmó que atacó con decenas de drones a personal militar estadounidense en una base aérea de Emiratos Árabes Unidos. El gobierno emiratí señaló que respondió ante un dron procedente de Irán.

Trump amenaza con responder “con fuerza”

Tras los ataques, Donald Trump advirtió que Estados Unidos responderá.

“Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo el mandatario, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.

El intercambio representa el primer episodio de este tipo en un mes, después de varias semanas en las que las hostilidades habían disminuido y sólo se habían registrado enfrentamientos esporádicos, principalmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Pezeshkian pide diálogo

Mientras Washington anticipa una respuesta, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se pronunció por una salida negociada.

Durante una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Pezeshkian afirmó que Irán busca un camino de acuerdo y comprensión.

El mandatario consideró que continuar la guerra con Estados Unidos no beneficia a Irán ni a la región y llamó a movilizar las capacidades necesarias para evitar que aumenten la inseguridad y el conflicto.

¿Qué pasa en el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los principales puntos de tensión.

De acuerdo con AFP, antes de la guerra por esta vía marítima transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Irán mantiene un bloqueo sobre el estrecho, mientras Estados Unidos continúa con un cerco contra puertos iraníes.

En este contexto también surgió una disputa sobre un supuesto incidente con un petrolero.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que un petrolero se incendió después de golpear dos minas navales cuando intentaba atravesar una ruta que Teherán calificó como ilegal.

Sin embargo, Estados Unidos rechazó esa versión.

El ejército estadounidense aseguró que “ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz”.

El petróleo vuelve a reaccionar

La nueva escalada también tuvo impacto en el mercado petrolero.

Después del intercambio de ataques, el precio del barril de Brent rebotó y cotiza por encima de los 90 dólares.

El comportamiento ocurre mientras permanece la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz y el tránsito de hidrocarburos por esta zona.

EU mantendrá presión económica sobre Irán

Además de las acciones militares, Estados Unidos mantiene una estrategia de presión económica contra Irán.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó este lunes que Washington continuará con esa política.

Bessent señaló que un punto de inflexión en la campaña de presión podría llegar “en cuestión de semanas o meses”.

Desde el último bombardeo estadounidense contra Irán, ocurrido el 29 de julio, el gobierno de Trump había privilegiado precisamente la llamada “guerra económica”.

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