Doble nacionalidad: ¿Se puede renunciar y qué trámite debes hacer en México, EE. UU. y España?

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Foto: Getty Images

La propuesta de Claudia Sheinbaum para exigir una sola nacionalidad a quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno abrió una duda clave: ¿qué pasa con quienes ya tienen doble nacionalidad y quieren renunciar a una de ellas? Aunque existen mecanismos para hacerlo en México, Estados Unidos y España, los requisitos y efectos no son iguales en cada país.

El pasado 30 de agosto, el Senado recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma busca establecer el requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a la presidencia de la República o alguna gubernatura; con ello, se impediría la llegada de candidatos con doble nacionalidad, una medida que busca evitar alguna posible injerencia extranjera.

¿Una persona con doble nacionalidad puede renunciar a una de ellas?

Cualquier persona puede renunciar a una doble nacionalidad, aunque el proceso depende de las leyes del país cuya nacionalidad pretende abandonar.

En Estados Unidos, una persona puede perder voluntariamente la nacionalidad estadounidense si realiza un acto de expatriación para obtener un certificado de pérdida de nacionalidad, previsto en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Dentro de ese proceso, la vía más directa es realizar el juramento formal de renuncia ante un funcionario diplomático o consular estadounidense en el extranjero.

En España, el Código Civil establece una renuncia expresa de dicha nacionalidad, en tanto el solicitante tenga otra nacionalidad y viva constantemente en el extranjero.

Asimismo, en México se puede renunciar a la nacionalidad por nacimiento o naturalización. Para ello, se debe solicitar una Constancia de Renuncia Voluntaria a la Nacionalidad Mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establece que la persona no podrá recuperar su nacionalidad mexicana tras obtener la constancia de renuncia.

¿Cómo renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos?

Considerar las consecuencias: El Departamento de Estado advierte que la renuncia es irrevocable, por lo que el solicitante podría quedar en condición de apátrida si no tiene otra nacionalidad. Contactar a una embajada o consulado de Estados Unidos: La renuncia ordinaria bajo la sección 349(a)(5) de la INA se realiza fuera del país, ante un funcionario diplomático o consular estadounidense. El solicitante debe:

-Revisar y declarar que ha revisado la información proporcionada por el Departamento sobre pérdida de nacionalidad. Acudir personalmente a la entrevista y al juramento: ir a dos entrevistas con un funcionario diplomático o consular; al menos una debe ser presencial. Tras eso, deben completarse los formularios y realizar personalmente el juramento de renuncia ante el funcionario consular. Esperar la decisión del Departamento de Estado: El Departamento de Estado debe aprobar y emitir el certificado de pérdida de nacionalidad para que sea efectiva. Considerar las consecuencias fiscales: La expatriación puede tener consecuencias fiscales estadounidenses, incluida la posibilidad de un impuesto de salida (exit tax), dependiendo de las circunstancias de la persona.

Costo del trámite: El gobierno estadounidense establece una tarifa consular de 2 mil 350 dólares para el procesamiento.

Nacionalidad española

El artículo 24.2 del Código civil español establece que se puede perder la nacionalidad por renuncia expresa solo si el solicitante:

Es español emancipado

Tiene otra nacionalidad

Vive habitualmente en el extranjero

Comprobar que se cumplen las condiciones: El Consulado indica que la persona debe verificar que cumple con los requisitos mencionados antes de iniciar el proceso. Acudir al Registro Civil: Los españoles residentes en el extranjero deben ir a las oficinas consulares, donde se realizan funciones de Registro Civil. Presentar la declaración de renuncia: El solicitante debe realizar expresamente una declaración de renuncia ante el encargado. Realizar la inscripción correspondiente.

Costo: El Registro Civil no tiene publicado algún pago por este trámite, por lo que podría ser gratuito.

¿Cómo renunciar a la nacionalidad mexicana?

La Cancillería contempla un procedimiento denominado “Solicitud de Análisis y Expedición de la Constancia de Renuncia Voluntaria a la Nacionalidad Mexicana”.

Con ella, pueden renunciar a su nacionalidad los mexicanos por nacimiento y por naturalización.

Comprobar los requisitos: La SRE establece que el solicitante debe:

–Tener nacionalidad mexicana.

-Contar con otra nacionalidad.

-Ser mayor de edad. Reunir los documentos:

–Solicitud SRE-2022-084-004 requisitada y firmada.

–Copia certificada del acta de nacimiento mexicana.

–Acta de nacimiento o carta de naturalización extranjera, original o copia certificada, apostillada o legalizada.

-Traducción oficial al español si el documento extranjero está en otro idioma.

-Documento oficial que explique cualquier discrepancia en nombre o apellidos, si existe.

–Identificación oficial vigente, con fotografía y firma.

–Dos fotografías a color tamaño pasaporte, de 4.5 × 3.5 cm.

–Comprobante original del pago de derechos. Presentar personalmente la solicitud: La SRE establece que la persona debe acudir personalmente, sin representantes legales ni terceros, a:

-Un Módulo de Atención al Público de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE en México

–Embajada o Consulado de México en el extranjero. Esperar el análisis: La Cancillería revisa la documentación y determina si procede la solicitud. Si hay deficiencias, puede otorgar un plazo de 20 días hábiles para subsanarlas. Recibir la constancia: Si es procedente la petición, se envía un correo electrónico para la entrega de la constancia de renuncia.

Costo: Mil 435 pesos para la renuncia de la nacionalidad mexicana por nacimiento y naturalización.

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