Redes sociales: así están cambiando la vida de los jóvenes, según la OCDE

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Cómo cambio la vida con redes sociales. Foto: Cuartoscuro

El estudio “Crecer en la era de las redes sociales”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestra cómo estas herramientas han cambiado la vida de los jóvenes para comunicarse, informarse, entretenerse y relacionarse.

Se sabe que las redes sociales dejaron de ser solamente un lugar para publicar fotos, mandar mensajes o enterarse de qué hacen los amigos, pues, al menos para los jóvenes de 15 años, su uso se relaciona con el estudio, la convivencia y las habilidades creativas.

Jóvenes pasan casi 35 horas a la semana en redes sociales

El dato que quizá mejor muestra este cambio es el tiempo de conexión. En promedio, los estudiantes de 15 años de los países de la OCDE dedican casi 35 horas a la semana a navegar, comunicarse y compartir contenido en redes sociales.

El uso de las redes sociales varía en los países de la OCDE, desde menos de 26 horas semanales en Japón hasta más de 45 horas en Chile.

Además, el tiempo en redes supera las 24 horas semanales que, en promedio, pasan en clases escolares y las 10.5 horas que destinan a hacer tareas.

Casi todos los adolescentes participan de alguna manera en estas plataformas. Alrededor de 95% navega diariamente por redes sociales, mientras que 88% señala que se comunica o comparte contenido digital en ellas.

Pero no todos las usan de la misma forma.

Niñas y niños usan las tecnologías digitales de forma diferente: ellas pasan más tiempo en redes sociales; ellos, jugando videojuegos.



Conoce cómo las niñas y los niños usan y viven las redes sociales en nuestro informe: https://t.co/QSHd5x9UCJ (en inglés)#RedesSociales pic.twitter.com/C8nbyG69FY — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) August 29, 2026

Ellas pasan más tiempo en redes; ellos, en videojuegos

La OCDE encontró una diferencia importante entre niñas y niños.

Las adolescentes pasan, en promedio, 37.2 horas semanales en redes sociales, frente a 31.8 horas entre los adolescentes.

La diferencia también aparece en la forma de utilizar el tiempo libre digital. Ellas dedican unas 22 horas semanales a navegar en redes sociales y 16 a comunicarse o compartir contenido.

Entre los niños, navegar ocupa unas 18 horas y la comunicación en redes alrededor de 14.

En cambio, los videojuegos tienen mayor presencia entre ellos: los hombres reportan unas 20 horas semanales, frente a 11 horas entre las niñas.

¿Las redes sociales afectan las calificaciones?

Aquí el informe, que se puede consultar en inglés, introduce un matiz importante: no se puede decir simplemente que usar redes sociales provoque un peor desempeño escolar.

La investigación que revisa la OCDE encuentra una relación compleja entre el tiempo en redes, el bienestar y los resultados académicos. En otras palabras, que dos cosas ocurran al mismo tiempo no significa necesariamente que una sea la causa de la otra.

Con los datos de PISA 2022, el rendimiento en matemáticas es mayor entre quienes tienen un uso moderado de redes sociales. A partir de más de tres horas diarias, el desempeño tiende a disminuir conforme aumenta el tiempo de uso.

La creatividad también presenta su propio patrón: los mejores resultados aparecen con un uso moderado de navegación en redes, de entre una y tres horas diarias.

Las redes no necesariamente sustituyen a los amigos

Otro hallazgo rompe con una idea común: pasar tiempo en redes sociales no significa necesariamente dejar de convivir cara a cara.

Los adolescentes que ven diariamente a sus amigos después de la escuela también tienden a pasar más tiempo en redes. Quienes conviven con sus amigos todos los días reportan cerca de 40 horas semanales en redes, frente a unas 30 horas entre quienes rara vez se reúnen con ellos.

Al mismo tiempo, la OCDE señala que los jóvenes que se sienten solos en la escuela utilizan más las redes sociales que quienes se sienten bien integrados.

Por eso, el informe insiste en que la relación entre redes sociales y bienestar es compleja y no permite establecer una sola explicación.

Los países buscan nuevas reglas para los menores

El crecimiento de las redes también está llevando a los gobiernos a buscar nuevas formas de proteger a niños y adolescentes.

Algunos países han impulsado restricciones al uso de celulares en las escuelas, mientras otros han comenzado a establecer reglas específicas para las plataformas.

Australia, por ejemplo, puso en marcha en diciembre de 2025 una legislación que obliga a las plataformas consideradas de acceso restringido por edad a tomar medidas para impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas.

La OCDE advierte, sin embargo, que las reglas por sí solas no resuelven el desafío. También considera importantes la educación digital y las herramientas que permitan a los jóvenes entender mejor las oportunidades y riesgos del entorno digital.

El reto, plantea el informe, no consiste solamente en decidir cuánto tiempo deben pasar los jóvenes conectados, sino en entender cómo está cambiando ese mundo digital y qué pueden hacer las familias, las escuelas, los gobiernos y los propios jóvenes para aprovechar sus ventajas y reducir sus riesgos.

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