Suman 900 muertos y casi 5 mil desaparecidos por riada en Nepal y China; surgen más imágenes de la devastación

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Hay más de 2 mil 500 edificios destruidos. Foto: AF

La magnitud de la riada en Nepal y China sigue creciendo, pues suman alrededor de 903 personas muertas y 4 mil 793 desaparecidas, de acuerdo con el balance de este lunes.

El primer ministro de Nepal, Balandra Shah, declaró que “nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora”, frente a la que “avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos”.

De acuerdo con los últimos informes, suman 919 personas muertas cuyos cuerpos han sido encontrados tras la riada, de las cuales, 903 son de Nepal y 16 de China.

Climate change is leading to conditions that can destabilize high-mountain rock and ice, which may cause disasters such as the flood along the border between Nepal and Tibet, scientists say, though it might not be the sole trigger https://t.co/qS76HHtT5c pic.twitter.com/QlNuFJ9uWx — Reuters (@Reuters) August 29, 2026

Asimismo, existen 4 mil 793 personas desaparecidas: 4 mil 247 de Nepal y 546 de China. Entre estas, figuran cientos de extranjeros, turistas, peregrinos y obreros.

Además, suman más de 2 mil 500 edificios destruidos en el valle del río Trishuli, en Nepal, según un cálculo de la AFP a partir de análisis satelitales del observatorio europeo Copernicus.

El gobierno de Nepal alertó que esta tragedia asciende a una pérdida de “miles de millones de dólares”.

Inhuman cuerpos sin identificar

A seis días de la catástrofe, las familias de los desaparecidos se concentran en hospitales y morgues para encontrar información de sus seres queridos.

En la morgue de Bharatpur, las autoridades comenzaron a enterrar a algunos cuerpos sin esperar a su identificación, por motivos sanitarios. Antes de la inhumación, realizan una toma de ADN para un posterior rastreo.

Satellite images show how deadly floods in Nepal wiped out local communities https://t.co/N2W0g5KovO pic.twitter.com/mNYbnsF0fa — Reuters (@Reuters) August 29, 2026

“Se han recuperado numerosos cuerpos y han empezado a descomponerse”, justificó un responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, Amrit Bahadur Rai.

Las labores de rescate en el Himalaya

Mientras sube la lista de muertos por la riada, los rescatistas mantienen sus esfuerzos para sacar a posibles sobrevivientes del barro que sepultó a la región del Himalaya donde Nepal y el Tíbet comparten frontera.

Cubiertos a veces hasta la cintura en un pantano de barro gris y pegajoso, los rescatistas exploran, excavan y siguen rastreando en busca de supervivientes, ante la amenaza de una nueva crecida de aguas.

De igual forma, militares, policías y guías de Nepal trabajan día y noche en estos lugares de difícil acceso. Son asistidos por especialistas procedentes de India, China y Corea del Sur.

🇳🇵 🇨🇳 On the ground after Nepal's devastating floods



More than 2,400 people are missing after a devastating, tsunami-like wall of water gouged a path through the border region between Nepal and Tibet, sweeping away entire villages.



AFP teams have rushed to some of the… pic.twitter.com/DaEpgYoFpP — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2026

“Las dificultades son considerables”, resaltó el jefe adjunto del distrito afectado de Nuwakot, E. Hawadi, pues las carreteras fueron arrasadas por el deslave.

Además, las autoridades nepalíes seguían sin tener contacto con un centenar de obreros que posiblemente están atrapados en el túnel de una obra.

Del lado chino, los equipos de rescate enfrentan las mismas dificultades en el centro de la zona afectada en el Tíbet; principalmente en el puesto fronterizo de Gyirong, cuyo edificio fue devastado por las aguas.

Cambio climático habría provocado la riada en el Himalaya

El Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS) indicó que la riada fue provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya. Dicho bloque cayó en el río Lhende Khola, provocando una enorme acumulación de hielo, roca y sedimentos: un torrente de lodo que se desbordó y arrasó con pueblos enteros.

Desde el 29 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanar, advirtió que la amenaza del cambio climático en el Himalaya sería uno de los factores del posible desprendimiento del glaciar.

Nepal begins burying some of the hundreds of bodies retrieved after a deadly, tsunami-like flood crashed through the Himalayan region.



Rescuers continue the search for thousands still missinghttps://t.co/OorUn8Rqfs pic.twitter.com/agCQPbRjXi — AFP News Agency (@AFP) August 31, 2026

El desprendimiento o derretimiento de glaciares es una de las consecuencias del cambio climático, un fenómeno provocado por el ser humano.

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