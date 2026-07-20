DEA lanza advertencia tras cadena perpetua al “Mayo”: va por funcionarios corruptos

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DEA irá por funcionarios corruptos. Foto: Reuters

Tras conocerse la sentencia en contra del capo mexicano, Terry Cole, director de la DEA, aseguró que la estrategia de la oficina que encabeza continuará más allá del caso de Ismael “Mayo” Zambada. El funcionario sostuvo que la agencia perseguirá no solo a los narcotraficantes, sino también a “cada funcionario corrupto” que haya protegido o facilitado las actividades de estas organizaciones criminales.

Además, remarcó que la condena contra el capo mexicano representa únicamente el inicio de una nueva etapa en la ofensiva de las autoridades estadounidenses.

🚨 Tras la cadena perpetua contra “El Mayo” Zambada, la DEA lanzó una advertencia: irá no solo contra narcotraficantes, sino contra “cada funcionario corrupto”. “Esto es solo el principio”, dijo Terry Cole. pic.twitter.com/N4u0LWfezK — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 20, 2026

“Mayo” Zambada aceptó su responsabilidad y recibió cadena perpetua

Durante la audiencia este lunes en la corte de Brooklyn, Ismael “Mayo” Zambada reconoció su responsabilidad por décadas de actividades criminales al frente del Cártel de Sinaloa.

El capo mexicano declaró que sus actos causaron daño y ofreció disculpas a la población estadounidense.

“Acepto la responsabilidad de mis actos. No hay justificación para lo que hice”, declaró ante el juez Brian Cogan.

También afirmó que creció en un entorno donde la violencia y el crimen estaban normalizados, aunque reconoció que ello no justificaba sus delitos. Incluso hizo un llamado para que los jóvenes se alejen de la violencia.

“Mayo” Zambada libró la pena de muerte

Como parte del acuerdo alcanzado tras declararse culpable, la Fiscalía de Estados Unidos retiró la solicitud de pena de muerte y únicamente pidió la cadena perpetua, sentencia que finalmente fue impuesta por el juez.

Con este fallo, las autoridades estadounidenses consideran cerrada la trayectoria criminal de uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, mientras la DEA anticipa que las investigaciones continuarán contra quienes hayan colaborado con la organización desde cualquier ámbito.

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