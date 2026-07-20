¿Qué sigue tras la condena del “Mayo”? Experto anticipa nuevo escenario en el crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

La condena a cadena perpetua de Ismael “Mayo” Zambada en Estados Unidos representa mucho más que el cierre del proceso judicial contra uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada, explicó en entrevista que uno de los aspectos más relevantes será la información que el capo pueda aportar a las autoridades estadounidenses.

¿Qué información podría revelar el “Mayo” Zambada?

Oliva Posada señaló que las organizaciones criminales no operan de manera aislada y que su funcionamiento depende de distintos factores.

“Para que pueda operar el crimen organizado requiere la omisión, el miedo o la complicidad del poder político. Lo que pueda revelar, a mí me parece, siendo el delincuente más representativo del siglo XXI.”

El especialista destacó que, si bien existe expectativa sobre posibles revelaciones, no necesariamente serán públicas, ya que este tipo de investigaciones suelen manejarse bajo estrictos protocolos de inteligencia.

“Este tipo de operaciones no se dan a conocer. Aunque se han liberado algunos archivos, hay información que permanece reservada hasta que concluyen determinados procesos.”

Nueva etapa para el Cártel de Sinaloa

Sobre el impacto dentro de la organización criminal, Oliva Posada advirtió que la ausencia definitiva de líderes históricos como Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada modifica el equilibrio interno del grupo.

“Lamentablemente, le da estabilidad al desarrollo del crimen organizado. Ya no se cuenta con este líder, como Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, que ya no tienen influencia. Esto implica que los liderazgos se redefinen.”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento