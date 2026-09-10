Unicef asegura que el clima extremo golpea la educación y afecta más a las niñas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Xinhua

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) aseguró que las niñas enfrentan un mayor riesgo de abandonar la educación cuando sus escuelas se ven golpeadas por olas de calor, tormentas o incendios ligados al cambio climático.

A través de un análisis indicó que uno de cada 10, o más de 171 millones de estudiantes en 106 países o territorios, interrumpieron su educación en el 2025 debido al clima extremo.

Sin embargo, resaltó que las niñas son las más afectadas cuando los plenteles son dañados, las lecciones se cancelan o la educación pasa a hacerse en internet.

“Las niñas enfrentan un mayor riesgo de abandono cuando los fenómenos climáticos interrumpen el funcionamiento de las escuelas o provocan su cierre”, aseveró. Nine-year-old Raheel was at school in Pakistan when floodwater suddenly rushed in, forcing children and teachers onto the roof as they tried to escape.



She survived, but saw others lose their lives that day.



For millions of children, floods and other climate hazards are… pic.twitter.com/wq93RSeIIn — UNICEF (@UNICEF) September 10, 2026 ¿Por qué que las niñas son las más afectadas?

La Unicef explicó que las niñas, a menudo, asumen responsabilidades de cuidado familiar o recolección de agua cuando las escuelas o instalaciones sanitarias son dañadas, la familia se desplaza o pierde sus ingresos.

“Estas presiones pueden aumentar también el riesgo de matrimonio infantil, haciendo más difícil que las niñas regresen a clases cuando reabre la escuela”, señaló.

Según el análisis, las tormentas fueron la principal causa de interrupción, afectando en el 2025 a 109 millones de alumnos en todo el mundo.

Al menos 70 millones de alumnos sufrieron con inundaciones y las olas de calor interrumpieron las lecciones para unos 50 millones de jóvenes.

La Unicef indicó que alrededor de mil millones de niños viven en países con un riesgo elevado de choques climáticos y ambientales.

La pérdida de aprendizaje y su efecto en la alfabetización podría conducir a una pérdida de ingresos de por vida y agravar las desigualdades, según el organismo.

Países subdesarrollados, los más afectados por el cambio climático

La mayoría de los niños vienen de países de ingreso bajo y medio bajo “donde los sistemas educativos a menudo carecen de recursos necesarios para proteger el aprendizaje durante las emergencias climáticas“, señala el estudio.

Para hacerle frente al problema climático y ambiental, la Unicef urgió a los gobiernos y sus socios aumentar la inversión en instalaciones educativas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento