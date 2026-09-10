“Nuestra administración está haciendo lo correcto”: Trump anuncia reembolsos de 500 dólares por el Obamacare

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Trump anunció el mes en el que se comenzará a devolver el dinero. Foto: @CasaBlanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un reembolso de 500 dólares a casi un millón de trabajadores estadounidenses a las que calificó como “víctimas” de cobros excesivos indebidos a través del Obamacare, recaudados durante el mandato de Joe Biden. El anuncio lo hace después de prometer 5 mil dólares si los republicanos ganaban el Congreso.

“Nuestra administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a las personas que fueron estafadas injustamente”, escribió la Casa Blanca a través de su cuenta de X.

El mandatario estadounidense explicó, a través de un video, que la devolución del dinero se llevará a cabo en 30 estados del país y que el envío se realizará una vez que cumplan los respectivos requisitos a partir del mes de octubre.

“Las medidas de hoy reembolsan directamente a los estadounidenses más afectados por los altos costos impuestos por la pésima gestión de Obamacare por parte de la administración Biden”, se lee en el comunicado de la Casa Blanca. President Donald J. Trump announces $500 rebate checks to nearly 1 million hardworking Americans who were wrongly overcharged through Obamacare.



"Our Administration is doing the right thing and giving the money back to the people who were wrongly ripped off." pic.twitter.com/XWA1wlzRH8 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2026

¿Qué dijo Donald Trump sobre la devolución del dinero?

En su mensaje a la nación americana, Donald Trump mencionó que los reembolsos cubrirán el aumento total del costo de sus seguros “provocado por los demócratas“, quienes trabajan, aseguró, únicamente para proteger a las grandes compañías de seguros.

“De hecho, estas grandes compañías son dueñas de los demócratas”, asevreró.

Sobre el tema de salud, urgió al Congreso a aprobar el “gran plan” de atención médica, la cual ayudará a los estadounidenses a tener una mejor atención médica a un menor costo.

“Con mi plan, llegará una excelente atención médica para todos los estadounidenses. Pondremos fin a los pagos a las grandes aseguradoras y entregaremos el dinero directamente a la gente”, dijo.

¿Por qué Trump devolverá 500 dólares?

La administración de Trump sostiene que durante el gobierno de Joe Biden se cobró de más a los estadounidenses mediante las llamadas “tarifas de usuario” del mercado de seguros de salud de Obamacare.

Señaló que dichos cargos se trasladaron a los consumidores mediante primas más altas y generaron un superávit de recursos que no fue utilizado para beneficiar a quienes realizaron esos pagos.

Trump determinó devolver esos recursos a las personas elegibles de los 30 estados que utilizan el mercado federal para las operaciones de sus mercados de Obamacare.

Los estados contemplados son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

Trump destaca medidas para reducir costos médicos

El Gobierno estadounidense también señaló que ha tomado medidas contra el fraude y para reforzar la integridad de los mercados de seguros médicos, entre ellas la emisión de la Regla de Integridad y Asequibilidad del Mercado y la eliminación de mecanismos utilizados por corredores para realizar inscripciones fraudulentas.

Además, destacó que en febrero de 2025 Trump firmó una orden ejecutiva para proporcionar a los pacientes información sobre los precios de la atención médica. Posteriormente, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid reforzaron la aplicación de las normas de transparencia de precios para hospitales.

En mayo de 2025, Trump firmó otra orden ejecutiva relacionada con los precios de los medicamentos recetados. Según la información proporcionada, hasta el 31 de agosto de 2026 su administración había alcanzado 26 acuerdos con fabricantes farmacéuticos, que abarcan casi 90% del mercado de medicamentos de marca.

La administración también destacó la ampliación del acceso a cuentas de ahorro para la salud para hasta 10 millones de personas inscritas en Obamacare y una inversión de 50 mil millones de dólares en atención médica rural.

Finalmente, Trump pidió al Congreso aprobar el denominado Gran Plan de Atención Médica, con el que busca reducir los precios de medicamentos y las primas de seguros, aumentar la transparencia de precios y exigir responsabilidades a las compañías aseguradoras.

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