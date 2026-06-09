Declaran estado de emergencia en Nueva Zelanda por oleaje de hasta 11 metros

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Olas de 11 metros sorprenden capital de Nueva Zelanda. Foto: AFP

Las autoridades de Nueva Zelanda ordenaron este martes la evacuación de cientos de personas en la capital, Wellington, debido a un intenso oleaje que provocó condiciones peligrosas en la costa sur de la ciudad.

Ante la llegada de olas de hasta 11 metros de altura, el alcalde de Wellington, Andrew Little, declaró el estado de emergencia y pidió a los habitantes mantenerse alejados de las zonas costeras afectadas.

Hundreds evacuated from their seaside homes in New Zealand's capital as 11-metre (36-foot) waves lash the coasthttps://t.co/1CzzInRNIE pic.twitter.com/46g6EQtbsu — AFP News Agency (@AFP) June 9, 2026

¿Qué zonas fueron evacuadas?

La orden de evacuación se aplicó en varios suburbios ubicados en la costa sur de Wellington:

Owhiro Bay

Island Bay

Houghton Bay

Breaker Bay

Las autoridades desplegaron elementos de la policía para garantizar el traslado de los residentes a zonas más seguras y establecieron controles en carreteras para evitar el acceso a la costa.

“Deben mantenerse alejados de la costa sur”, advirtió el alcalde Andrew Little, quien señaló que los equipos de emergencia no podrán asistir a quienes decidan permanecer en las áreas de riesgo.

Olas de 11 metros golpean la costa

De acuerdo con el servicio meteorológico neozelandés, las olas que ingresaron al puerto de Wellington alcanzaron aproximadamente 11 metros de altura, muy por encima de las registradas durante un evento similar en 2021. En aquella ocasión, las marejadas llegaron a 6.5 metros y causaron daños en diversas viviendas de Breaker Bay.

Además del fuerte oleaje, la ciudad enfrenta intensas ráfagas de viento. En el Aeropuerto de Wellington se reportaron vientos de hasta 128 kilómetros por hora, lo que provocó afectaciones en las operaciones aéreas.

Cancelan vuelos y una avioneta vuelca

Las condiciones meteorológicas extremas obligaron a cancelar varios vuelos en el aeropuerto de la capital. Entre los incidentes reportados destaca el vuelco de una avioneta de una aerolínea local que se encontraba estacionada y sin pasajeros al momento del accidente.

Asimismo, testigos reportaron que dos mujeres cayeron al suelo en Island Bay debido a la fuerza del viento y el agua que inundó una carretera cercana a la costa.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y exhortaron a la población a seguir las indicaciones de protección civil mientras persista la emergencia.

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