Videos: abuchean a Trump en el Madison Square Garden durante finales de la NBA

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Donald Trump fue abucheado. Foto: AFP

Donald Trump fue abucheado en el Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos, durante el tercer partido de las finales de la NBA entre los Knicks y los San Antonio Spurs.

La reacción de los aficionados se encendió cuando, durante la entonación del himno nacional estadounidense, apareció el rostro del presidente republicano haciendo un saludo militar desde un palco vip.

A través de redes sociales, se compartieron imágenes de cómo los abucheos parecían no cesar hacia Donald Trump, quien se mantuvo firme desde su lugar.

Both fanbases are beyond fed up with this guy. Hilarious! https://t.co/1DwYp6QVXv — Progressive Patriot ✊🇺🇸 (@America1stDem) June 9, 2026

Sin embargo, no fue el único momento en el que estadounidenses mostraron su descontento por el mandatario republicano, pues, a su llegada, en inmediaciones del Madison Square Garden también recibió abucheos a su paso en el convoy presidencial.

Algunos manifestantes se dieron cita para mostrar su descontento con el presidente Donald Trump.

🚨HOLY SHIT: Crowds BOOO Trump as he arrives at Madison Square Garden in NYC to see Game 3.



Protesters are holding a huge sign that says "GO KNICKS, F**K TRUMP.”



He’s the most hated president in history! pic.twitter.com/tswPGY8OC0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

La asistencia de Trump a este partido llevó a que se estableciera un amplio perímetro en los alrededores del Madison Square Garden. Además, las autoridades pidieron a los poseedores de entradas para esta noche que llegaran al menos dos horas antes del inicio del partido, a fin de someterse a controles de seguridad comparables a los de los aeropuertos.

Debido a la asistencia de Trump, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio, Texas, y marcados por importantes concentraciones festivas.

La caída de la popularidad de Donald Trump

La aprobación del presidente Donald Trump se mantiene cerca de los niveles más bajos de su carrera política en días recientes, según una encuesta de Reuters/Ipsos. De acuerdo con los resultados, solo alrededor del 35% de los encuestados dijo que aprobaba la actuación de Trump en la Casa Blanca.

El líder republicano se ha enfrentado a un descontento generalizado en los últimos meses por su decisión de entrar en guerra con Irán, lo que ha provocado un alza de los precios de la gasolina.

Además, solo el 22% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de costo de la vida para los hogares estadounidenses, frente al 70% que la desaprueba. Los estadounidenses están ahora más insatisfechos con la actuación de Trump en este tema que con la de su predecesor demócrata en el cargo, Joe Biden, quien cerró su mandato con un 29% de aprobación y un 63% de desaprobación en el asunto.

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